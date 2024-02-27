Курганцев обязывают восстановить несуществующую стену

С жильцов требуют построить литую стену, которая устанавливалась при строительстве дома

27 февраля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганская УК требует жильцов восстановить литую стену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы борются с управляющей компанией «Жилищник» из-за стены, которая не существует. Жильцы уверяют, что, когда покупали жилье на вторичном рынке, стены уже не было (это указано в документах). Разбирательства с УК у курганцев начались после затопления квартиры. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили Надежда Полетаева и ее дочь. Жилье покупали без стены «У нас есть все подтверждающие документы от жилищной инспекции, документы на квартиру и прочее. В них указано, что, когда мы покупали жилье, этой стены там уже не было. Самостоятельно сломать мы ее не могли. Получается, мы виноваты за тех, кто нарушил закон. Одни выдали документ, что все в порядке. Другой орган подтвердил, что документы в порядке и зарегистрировал сделку купли-продажи. ЖКО тоже были в курсе, раз столько молчали, пока те люди оформляли документы», — делится с URA.RU Надежда. Курганцы пожаловались, что их просят восстановить стену, которой не было при покупке жилья (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Журналисту пояснили, когда ответственная компания выдавала документы на продажу квартиры, она должна была быть в курсе, что стены нет. На снос стены также нужно разрешение от департамента архитектуры. Если стены нет, предполагает Надежда, значит на ее снос был нужный документ. Без этого продажа такой квартиры была бы незаконной. Надежда также рассказала URA.RU, что жилье в итоге продавалась дороже как раз из-за отсутствия стены. Тогда бывшие владельцы объясняли цену тем, что это новая технология. Что могло стать причиной иска По версии Полетаевых, причиной конфликта с управляющей компанией могло стать то, что организация получила взыскание от департамента архитектуры и строительства из-за коммунальной аварии в их квартире. Ранее там лопнули трубы, что привело к затоплению помещения кипятком. Полетаевы рассказали, что это произошло спустя небольшое количество времени после капитального ремонта в квартире. После этого управляющая компания выплатила им компенсацию — около 140 тысяч рублей. Со слов дочери Полетаевой, им приходилось долго напоминать про оплату, но в итоге все-таки деньги семья получила. Полетаевы участвовали в восьми заседаниях суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд заставляет вернуть стену Полетаевы рассказывают, что после этого получили иск от УК, который рассмотрел Курганский городской суд. Управляющая компания настаивала на том, чтобы жильцы восстановили стену. Всего Полетаевы в качестве ответчиков участвовали в восьми заседаниях против «Жилищника». Управляющая компания требовала восстановить стену вентиляционного короба (она отделяется кухню и кладовую). «Изначально суд был на нашей стороне, но к восьмому заседанию решение было принято в пользу управляющей компании. Но восстановить прежнюю стену самостоятельно невозможно, поскольку стена литая и устанавливается при строительстве всего многоквартирного дома. Сложность еще и в том, что жилье находится на первом этаже», — рассказали Полетаевы. Аварийная вентиляция Согласно материалам дела суда, в подъезде данного дома вся вентиляционная конструкция находится в аварийном состоянии. Адвокат Полетаевых в возражении к иску настаивает, что у управляющей компании нет соответствующих полномочий, чтобы обращаться в суд с подобными требованиями, поскольку это находится в юрисдикции АТИ Кургана и жилищной инспекции. После завершения судебного процесса в Кургане, адвокат обратилась в Челябинский кассационный суд. На сайте ведомства указано, что жалоба была рассмотрена судьей и оставлена без изменения. Челябинский суд оставил без изменения решение по делу курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После судебного разбирательства Надежда остается в недоумении из-за того, что ее дочь также признали виновной наравне с ней, хотя ей на момент покупки жилья было всего два года. Полетаевы рассказывают, что к разбирательству также не привлекали бывших владельцев квартиры, у которых они купили жилье. Эти же люди, со слов жителей, занимались перепланировкой. Журналисту пояснили, что суд также не выдал характеристику действий БТИ, поскольку именно они выдали разрешение на снос стены. Корреспондент URA.RU обращалась за комментарием в мэрию Кургана. Журналисту ответили, что информацию уточнят. Также корреспондент попыталась связаться с руководством и сотрудниками управляющей компании «Жилищник». Журналисту ответили, что организация получила предписание от жилищной инспекции, которая потребовала устранить нарушение в указанной квартире. В связи с этим управкомпания обратилась в суд против Полетаевых. Руководитель «Жилищника» пояснила, что компания готова за определенную плату предоставить рабочих, которые помогут восстановить стену. Такой документ с планировкой получили Полетаевы в период покупки Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы борются с управляющей компанией «Жилищник» из-за стены, которая не существует. Жильцы уверяют, что, когда покупали жилье на вторичном рынке, стены уже не было (это указано в документах). Разбирательства с УК у курганцев начались после затопления квартиры. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили Надежда Полетаева и ее дочь. Жилье покупали без стены «У нас есть все подтверждающие документы от жилищной инспекции, документы на квартиру и прочее. В них указано, что, когда мы покупали жилье, этой стены там уже не было. Самостоятельно сломать мы ее не могли. Получается, мы виноваты за тех, кто нарушил закон. Одни выдали документ, что все в порядке. Другой орган подтвердил, что документы в порядке и зарегистрировал сделку купли-продажи. ЖКО тоже были в курсе, раз столько молчали, пока те люди оформляли документы», — делится с URA.RU Надежда. Журналисту пояснили, когда ответственная компания выдавала документы на продажу квартиры, она должна была быть в курсе, что стены нет. На снос стены также нужно разрешение от департамента архитектуры. Если стены нет, предполагает Надежда, значит на ее снос был нужный документ. Без этого продажа такой квартиры была бы незаконной. Надежда также рассказала URA.RU, что жилье в итоге продавалась дороже как раз из-за отсутствия стены. Тогда бывшие владельцы объясняли цену тем, что это новая технология. Что могло стать причиной иска По версии Полетаевых, причиной конфликта с управляющей компанией могло стать то, что организация получила взыскание от департамента архитектуры и строительства из-за коммунальной аварии в их квартире. Ранее там лопнули трубы, что привело к затоплению помещения кипятком. Полетаевы рассказали, что это произошло спустя небольшое количество времени после капитального ремонта в квартире. После этого управляющая компания выплатила им компенсацию — около 140 тысяч рублей. Со слов дочери Полетаевой, им приходилось долго напоминать про оплату, но в итоге все-таки деньги семья получила. Суд заставляет вернуть стену Полетаевы рассказывают, что после этого получили иск от УК, который рассмотрел Курганский городской суд. Управляющая компания настаивала на том, чтобы жильцы восстановили стену. Всего Полетаевы в качестве ответчиков участвовали в восьми заседаниях против «Жилищника». Управляющая компания требовала восстановить стену вентиляционного короба (она отделяется кухню и кладовую). «Изначально суд был на нашей стороне, но к восьмому заседанию решение было принято в пользу управляющей компании. Но восстановить прежнюю стену самостоятельно невозможно, поскольку стена литая и устанавливается при строительстве всего многоквартирного дома. Сложность еще и в том, что жилье находится на первом этаже», — рассказали Полетаевы. Аварийная вентиляция Согласно материалам дела суда, в подъезде данного дома вся вентиляционная конструкция находится в аварийном состоянии. Адвокат Полетаевых в возражении к иску настаивает, что у управляющей компании нет соответствующих полномочий, чтобы обращаться в суд с подобными требованиями, поскольку это находится в юрисдикции АТИ Кургана и жилищной инспекции. После завершения судебного процесса в Кургане, адвокат обратилась в Челябинский кассационный суд. На сайте ведомства указано, что жалоба была рассмотрена судьей и оставлена без изменения. После судебного разбирательства Надежда остается в недоумении из-за того, что ее дочь также признали виновной наравне с ней, хотя ей на момент покупки жилья было всего два года. Полетаевы рассказывают, что к разбирательству также не привлекали бывших владельцев квартиры, у которых они купили жилье. Эти же люди, со слов жителей, занимались перепланировкой. Журналисту пояснили, что суд также не выдал характеристику действий БТИ, поскольку именно они выдали разрешение на снос стены. Корреспондент URA.RU обращалась за комментарием в мэрию Кургана. Журналисту ответили, что информацию уточнят. Также корреспондент попыталась связаться с руководством и сотрудниками управляющей компании «Жилищник». Журналисту ответили, что организация получила предписание от жилищной инспекции, которая потребовала устранить нарушение в указанной квартире. В связи с этим управкомпания обратилась в суд против Полетаевых. Руководитель «Жилищника» пояснила, что компания готова за определенную плату предоставить рабочих, которые помогут восстановить стену.