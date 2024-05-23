В Тюмени конкурс в колледжи достиг 10 человек на место: причины

Почему в Тюмени обучение в колледже становится роскошью

24 мая 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Абитуриенты и их родители столкнулись с рядом проблем, решив поступать в колледжи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сегодня в тюменских школах последний звонок прозвучал для более чем 30 тысяч учеников девятых и одиннадцатых классов. Значительная часть ребят пойдет в ссузы. Однако так ли просто сегодня в Тюмени получить среднее профессиональное образование? С какими проблемами сталкиваются абитуриенты — в материале URA.RU. Низкие баллы и дорогое образование Еще в марте школьники и их родители начали задумываться, куда можно поступить после окончания девятого класса. И выбор специальности оказался не единственным препятствием на пути к поступлению. Первым, на что жалуются родители абитуриентов — высокая стоимость обучения. Второе — бешенный конкурс и, как следствие, слишком высокий проходной балл. Причем касается это не только бюджетных, но и платных мест. В этом году из тюменских школ выпустились более 22 тысяч девятиклассников Фото: Илья Московец © URA.RU «У нас творческая личность. По идее, ему место в колледже искусств. Однако обучение очень дорого выходит — цены начинаются от 100 тысяч в год. А наш средний балл — 3,9», — поделилась проблемой в соцсетях тюменка Татьяна. «В Екатеринбург только поступили бесплатно, у нас рабочая специальность. Здесь (в Тюмени) даже платно не смогли поступить», — добавила жительница Айгуль. «У моего племянника балл в аттестате 3,4, мы с ног сбились, пытаясь его куда-то после девятого класса пристроить. Конкурс настолько высокий, что проходят только ребята с баллами сильно больше „4“. На некоторые специальности он превышает 10 человек на место. Взять нас готовы были только в Шадринске (Курганская область). В итоге учиться пришлось онлайн», — рассказала читательница агентства Ирина. По словам тюменцев, гораздо дешевле поступать после девятого класса в колледжи Челябинска, Кургана и Екатеринбурга, чем в тюменские. Родители абитуриентов уверяют что, в соседних городах цены в 2-3 раза ниже, чем в областной столице. Средний балл аттестата играет важное значение при поступлении в колледж Фото: Алексей Андронов © URA.RU Что касается среднего балла, чем выше он — тем больше шансов занять бюджетное место или просто оказаться в списке поступивших. По данным из открытых источников, в большинстве тюменских колледжей проходной балл составляет от 3 до 4 на платное обучение и от 4,3 — на бесплатное. В этом году девятые классы Тюменской области закончили чуть более 22 тысяч детей. Только бюджетных мест в региональных ссузах — 12,3 тысяч. Плюс коммерческие. Казалось бы, мест должно хватить всем. Но стоит учитывать, что ежегодно в Тюменскую область приезжают поступать дети из соседних регионов — ХМАО, ЯНАО, Курганской области. Отсюда и дефицит мест, и неподъемные проходные баллы. Сколько детей готовы принять ссузы Агентство URA.RU обратилось за комментарием в региональный департамент образования и науки. Власти признают проблемы. Нам сообщили, что ежегодно количество бюджетных мест в ссузах увеличивается пропорционально количеству выпускников школ. Обеспечено также поэтапное увеличение мест на программы среднего профессионального образования на базе основного общего по наиболее востребованным направлениям подготовки. «Общий объем контрольных цифр приема на обучение по программам СПО на 2024-2025 учебный год увеличен на 24% по отношению к 2023-2024 учебному году. На 2023 год распределено 9,9 тыс. бюджетных мест за счет средств региона, 2024 год — 12,3 тыс. мест. Имеются 700 бюджетных мест по программам СПО за счет средств федерального бюджета, которые устанавливаются вузам», — рассказали в департаменте. Согласно данным сайта Вузопедия, в приемную компанию 2024 году ссузы готовы предоставить около двух тысяч платных мест. В приемной компании 2023 года их было больше на 500 мест. Агентство поинтересовалось планами на строительство новых учебных заведений. Власти сообщили, что в ближайшие годы новых колледжей и техникумов не появится. Что нужно для поступления Как рассказали URA.RU в региональном департаменте образования и науки, в Тюменской области работают 12 государственных колледжей (из них шесть — в Тюмени), три частных (два в Тюмени). Также в регионе работают пять структурных подразделения вузов, в которых также подготавливают специалистов с уровнем СПО. В региональных учреждениях можно получить технические, экономические, социальные, медицинские, прикладные и связанные с культурой специальности. Ежегодно количество бюджетных мест в колледжах увеличивается Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Прием заявлений на обучение начинается 17 июня и продлится до середины августа. Подать документы можно через Госуслуги, электронную почту, заказным письмом или лично обратившись в учреждение. При поступлении на некоторые специальности, предусмотрены вступительные экзамены, ознакомиться с графиками испытаний можно на сайтах колледжей. Для подачи заявления нужны копия аттестата и фото для личного дела размером 3,5 на 4,5 см. При наличии: документы, подтверждающие льготы или индивидуальные достижения,

медицинская справка по форме 086/у,

справка о расширенном медосмотре;

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня в тюменских школах последний звонок прозвучал для более чем 30 тысяч учеников девятых и одиннадцатых классов. Значительная часть ребят пойдет в ссузы. Однако так ли просто сегодня в Тюмени получить среднее профессиональное образование? С какими проблемами сталкиваются абитуриенты — в материале URA.RU. Еще в марте школьники и их родители начали задумываться, куда можно поступить после окончания девятого класса. И выбор специальности оказался не единственным препятствием на пути к поступлению. Первым, на что жалуются родители абитуриентов — высокая стоимость обучения. Второе — бешенный конкурс и, как следствие, слишком высокий проходной балл. Причем касается это не только бюджетных, но и платных мест. «У нас творческая личность. По идее, ему место в колледже искусств. Однако обучение очень дорого выходит — цены начинаются от 100 тысяч в год. А наш средний балл — 3,9», — поделилась проблемой в соцсетях тюменка Татьяна. «В Екатеринбург только поступили бесплатно, у нас рабочая специальность. Здесь (в Тюмени) даже платно не смогли поступить», — добавила жительница Айгуль. «У моего племянника балл в аттестате 3,4, мы с ног сбились, пытаясь его куда-то после девятого класса пристроить. Конкурс настолько высокий, что проходят только ребята с баллами сильно больше „4“. На некоторые специальности он превышает 10 человек на место. Взять нас готовы были только в Шадринске (Курганская область). В итоге учиться пришлось онлайн», — рассказала читательница агентства Ирина. По словам тюменцев, гораздо дешевле поступать после девятого класса в колледжи Челябинска, Кургана и Екатеринбурга, чем в тюменские. Родители абитуриентов уверяют что, в соседних городах цены в 2-3 раза ниже, чем в областной столице. Что касается среднего балла, чем выше он — тем больше шансов занять бюджетное место или просто оказаться в списке поступивших. По данным из открытых источников, в большинстве тюменских колледжей проходной балл составляет от 3 до 4 на платное обучение и от 4,3 — на бесплатное. В этом году девятые классы Тюменской области закончили чуть более 22 тысяч детей. Только бюджетных мест в региональных ссузах — 12,3 тысяч. Плюс коммерческие. Казалось бы, мест должно хватить всем. Но стоит учитывать, что ежегодно в Тюменскую область приезжают поступать дети из соседних регионов — ХМАО, ЯНАО, Курганской области. Отсюда и дефицит мест, и неподъемные проходные баллы. Агентство URA.RU обратилось за комментарием в региональный департамент образования и науки. Власти признают проблемы. Нам сообщили, что ежегодно количество бюджетных мест в ссузах увеличивается пропорционально количеству выпускников школ. Обеспечено также поэтапное увеличение мест на программы среднего профессионального образования на базе основного общего по наиболее востребованным направлениям подготовки. «Общий объем контрольных цифр приема на обучение по программам СПО на 2024-2025 учебный год увеличен на 24% по отношению к 2023-2024 учебному году. На 2023 год распределено 9,9 тыс. бюджетных мест за счет средств региона, 2024 год — 12,3 тыс. мест. Имеются 700 бюджетных мест по программам СПО за счет средств федерального бюджета, которые устанавливаются вузам», — рассказали в департаменте. Согласно данным сайта Вузопедия, в приемную компанию 2024 году ссузы готовы предоставить около двух тысяч платных мест. В приемной компании 2023 года их было больше на 500 мест. Агентство поинтересовалось планами на строительство новых учебных заведений. Власти сообщили, что в ближайшие годы новых колледжей и техникумов не появится. Как рассказали URA.RU в региональном департаменте образования и науки, в Тюменской области работают 12 государственных колледжей (из них шесть — в Тюмени), три частных (два в Тюмени). Также в регионе работают пять структурных подразделения вузов, в которых также подготавливают специалистов с уровнем СПО. В региональных учреждениях можно получить технические, экономические, социальные, медицинские, прикладные и связанные с культурой специальности. Прием заявлений на обучение начинается 17 июня и продлится до середины августа. Подать документы можно через Госуслуги, электронную почту, заказным письмом или лично обратившись в учреждение. При поступлении на некоторые специальности, предусмотрены вступительные экзамены, ознакомиться с графиками испытаний можно на сайтах колледжей. Для подачи заявления нужны копия аттестата и фото для личного дела размером 3,5 на 4,5 см. При наличии: