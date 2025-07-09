До службы в армии России мужчина работал экскаваторщиком
В Тюменской области простились с жителем Ялуторовска, погибшим в СВО. Об этом сообщает в telegram-канале городская администрация.
«Вновь печальные новости с СВО. При выполнении боевых задач погиб наш земляк Евгений Иванович Фишер», — говорится в сообщении.
Известно, что Фишер учился в третьей, а позже — в шестой школах, получил среднее образование в профессиональном училище № 38. После службы в армии работал экскаваторщиком.
Фото погибшего жителя Ялуторовска
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