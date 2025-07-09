В Ялуторовске простились с погибшим на СВО земляком. Фото

В зоне СВО погиб житель Ялуторовска Тюменской области Евгений Фишер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
До службы в армии России мужчина работал экскаваторщиком
До службы в армии России мужчина работал экскаваторщиком Фото:

В Тюменской области простились с жителем Ялуторовска, погибшим в СВО. Об этом сообщает в telegram-канале городская администрация.

«Вновь печальные новости с СВО. При выполнении боевых задач погиб наш земляк Евгений Иванович Фишер», — говорится в сообщении.

Известно, что Фишер учился в третьей, а позже — в шестой школах, получил среднее образование в профессиональном училище № 38. После службы в армии работал экскаваторщиком.

Фото погибшего жителя Ялуторовска
Фото погибшего жителя Ялуторовска
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области простились с жителем Ялуторовска, погибшим в СВО. Об этом сообщает в telegram-канале городская администрация. «Вновь печальные новости с СВО. При выполнении боевых задач погиб наш земляк Евгений Иванович Фишер», — говорится в сообщении. Известно, что Фишер учился в третьей, а позже — в шестой школах, получил среднее образование в профессиональном училище № 38. После службы в армии работал экскаваторщиком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...