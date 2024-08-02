Иные земли: передел территорий в ЯНАО обернулся драмой для людей

Мэрия Лабытнанги ликвидирует дачи в Приуралье, не считаясь с сопротивлением населения

03 августа 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Садоводы возделывают участки на каменистом берегу Соби много лет (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поселок Харп Приуральского района ЯНАО вошел в состав города Лабытнанги в 2021 году. С тех пор сотни ямальцев столкнулись с проблемой, о которой раньше и не подозревали. Участки, которые они возделывали десятки лет, в одночасье оказались «самозахваченными», а дачные домики на них — «незаконными постройками», которые подлежат сносу. Как это могло произойти и кто это допустил — читайте в материале URA.RU. Участки раздавал поселок Садоводство на реке Собь появилось еще во времена СССР, когда ЯНАО был частью Тюменской области. Поселковая администрация Харпа и руководство градообразующих предприятий тогда разрешали харповчанам ставить летние домики и заводить небольшие личные хозяйства. По весне члены СНТ проводят субботники и приводят территорию в порядок Фото их личного архива Лидии Тояровой Сами садоводы, а их сейчас почти 100 человек, не считая членов семей, не сдаются: уже три года они пытаются добиться, чтобы их оставили в покое. Люди уверены: городу земля на берегу реки Собь в 30 километрах от Лабытнанги не нужна, она просто приглянулась кому-то очень влиятельному. Для членов семей и родственников садоводов это традиционное место отдыха в экологически чистой зоне. Но берег Соби никогда ни от кого не отгораживали — сюда всегда приезжали не только из Харпа и Лабытнанги, но и из Салехарда, чтобы провести время на природе, поставить палатку, порыбачить. Садоводы только следили за порядком: просили приезжих не мусорить и оставлять после себя чистоту. Потом городские чиновники, как рассказывают, будут им же ставить в укор захламление прибрежной зоны, но это не так — в «Соби» регулярно наводили порядок, проводили субботники и собирали мусор. Между тем, до передачи Харпа в состав Лабытнанги садоводов поддерживали и поселковые, и районные власти. Старожилы СНТ вспоминают: они обращались к местной администрации с просьбами узаконить землю, закрепить ее за товариществом. Инициативу поддержали депутаты и глава поселка, проходили согласования с районной властью и необходимыми инстанциями, однако после присоединения к Лабытнанги вдруг выяснилось: никто ничего так и не оформил. В Харпе, как позже стало известно, вообще не было никакого генерального плана — земля так и оставалась неразграниченной. Каменистые склоны Соби в ЯНАО считают одним из лучших мест для отдыха в Приуралье Фото: Александр Поздеев, URA.RU «Председатель кооператива, покойный уже, не оформил эту землю. Сперва генплана в поселке не нашли, потом не сошлись в цене с компанией, которая бралась все оформить. Потом началась пандемия коронавируса и было не до того. Когда следующий председатель вступил в должность, земля так и осталась не оформлена», — рассказывает Лидия Тоярова, одна из самых активных садоводов «Соби». Лидия купила дачу у прежнего владельца в 2020 году — тогда ни о каких территориальных реформах никто слыхом не слыхивал. А через год вполне благополучное приобретение обернулось судами и противостоянием с городскими властями. «Иная земля» на каменистом берегу «Как гром среди ясного неба в 2021 году было принято решение, что наш Харп из Приуральского района перейдет в подчинение городу Лабытнанги. Но все равно никто не ожидал ничего плохого, все надеялись только на лучшее», — рассказывает Лидия Тоярова. Уютный обжитой летний домик Иванниковых в 30 км от Лабытнанги помешал новым властям Фото: Александр Поздеев, URA.RU Однако администрация Лабытнанги почти сразу начала ликвидировать «самострой». Садоводам объявили: земельные участки они занимают незаконно, а посему должны свое имущество с указанной территории убрать. «Мы думаем, что наша земля просто кому-то для чего-то понадобилась. Доводы, что оформление документов затягивалось не по нашей вине, чиновникам не интересны. В суде людям просто не дают говорить», — рассказывает пенсионерка Надежда Иванникова. У семьи Иванниковых, как и у многих садоводов здесь, домик с террасой, несколькими комнатками, кухонькой. Маленький, но ухоженный участок, с теплицей, забетонированными дорожками и необходимыми хозяйственными постройками. В скором времени чиновники города Лабытнанги вынесли однозначное решение — территорию из статуса «садоводческого» перевести в статус «иных земельных участков». Так члены садового кооператива начали судебные тяжбы с новой администрацией. В расположенном за полярным кругом Харпе люди находят отдушину, выращивая свой скромный урожай Фото: Александр Поздеев, URA.RU «Чиновники мэрии при разграничении земель Харпа эту землю перевели в разряд „иных“, то есть для чего-то другого, но для чего — никто не говорит? Какое-то время назад заходила речь, будто все дело в туристическом кластере, который строят власти ЯНАО на горе Рай-Из. Но сейчас в мэрии говорят, что этот проект к нам никакого отношения не имеет. А еще совсем рядом у нас колония для особо опасных преступников — там содержат разных террористов и экстремистов. Прав на эту землю у администрации Лабытнанги точно нет», — рассказывает ветеран боевых действий на Кавказе и бывший депутат поселкового совета Харпа Александр Омельяненко. У него тоже есть домик здесь, в «Соби». Между тем, суды между мэрией садоводами еще продолжаются. В рамках заседаний выслушали многих членов СНТ, бывших руководителей Харпа, в том числе последнего главу поселка — Артура Чебана: в суде он подтверждал, что власти разрешали дачникам занимать место на берегу реки. Попытки обвинять кооператив в загрязнении природы подтверждений тоже не нашли — территория СНТ всегда содержалась в чистоте, садоводы следили за порядком, регулярно проводили субботники и даже сейчас следят за тем, чтобы отдыхающие туристы и рыболовы не мусорили и не пачкали. Харповчан огурцы, выращенные ими на даче в Арктике, не удивляют Фото: Александр Поздеев, URA.RU Суд, однако, принимает сторону мэрии и при этом указывает на нарушения в территориальном межевании, допущенные, когда поселок еще входил в состав Приуральского района. «Выходит, что решения депутатов, главы администрации поселка Харп и главы Приуральского района признали незаконными. Мы что, все это время жили в какой-то другой стране?» — недоумевает Надежда Иванникова. Указания поступают сверху Власти Лабытнанги не принимают в расчет ни возраст (многие садоводы уже давно на пенсии, а некоторые — в весьма преклонном возрасте), ни заслуги перед Родиной: среди членов «Соби» — ветераны труда, боевых действий на Северном Кавказе, а теперь еще и участники СВО. Чиновники ссылаются на то, что закон един для всех. Среди тех, кто отказывается убирать постройки и освобождать участок добровольно — семья Ивановых. Они писали во все инстанции, пытаясь добиться справедливости, но понимания нигде не нашли. «Как так вышло, что в Год семьи у нашей семьи отбирают наш дачный участок, который мы всей семьей возделывали и обустраивали более пятнадцати лет? Я писала письмо президенту Владимиру Путину, ответ на него по существу дал первый замгубернатора ЯНАО Александр Калинин. В документе указано — здесь самовольное размещение, правоустанавливающих документов на землю у нас нет, а мы „захватили“ территорию», — рассказывает Любовь Иванова, мать двоих мальчишек-двойняшек. Любови тяжело дается ситуация — в скором времени она станет мамой уже третьего ребенка и вся эта нервотрепка очень некстати. Сколько сил пришлось вложить, чтобы на камнях зацвели цветы, знают только сами садоводы Фото: Александр Поздеев, URA.RU С отцом семейства журналистам лично пообщаться не удалось — он работает в в «Ямалспасе» и находится сейчас на дежурстве. Но Любовь поясняет: муж — ветеран СВО, с самого начала служил в отряде «Барс». Но и это обстоятельство бюрократов не интересует: «Все говорят — да, по-человечески мы вам можем посочувствовать. И на этом все заканчивается», — рассказывает Любовь. Так же происходит и с участком супругов-пенсионеров Раисы и Владимира Толмачевых. Им, как и все остальным, предписано «убрать незаконные постройки». Однако предписать проще, чем сделать: у многих садоводов на это просто уже нет сил и здоровья. У Толмачевых тоже очень обжитой участок: домик из нескольких комнат и кухни, дворик с грядками, и даже голубятня. «Все, чего мы хотим, чтобы нас оставили в покое! Что мы им сделали? Кому помешали? — на глазах Раисы слезы. — Мой муж уже почти не ходит! Куда и как мы должны увозить?» Садоводам рассказывают: действия чиновников мэрии никак не связаны с окружным проектом на Полярном Урале. Администрация просто приводит земельный фонд в соответствие с законодательством. Однако окружыне власти это опровергают. В письме за подписью первого заместителя губернатора ЯНАО Александра Калинина (документ есть в распоряжении редакции) четко прописано: в поселке Харп «Собь» действительно была расположена в границах зоны, отведенной под садоводство и огородничество, однако в собственность СНТ или его членам землю никто не передавал, а значит сейчас они находятся там незаконно. А главное в Салехарде считают, что домики мешают расвитию туристического кластера: Транспортно-лостическая связь к данному кластеру проходит через пгт Харп, в том числе самовольно занимаемую СНТ «Собь», говорится в документе. Чиновники предписали убрать СНТ на Соби, но в нескольких десятка метрах спокойно стоят коммерческие домики глэмпинга Фото: Александр Поздеев, URA.RU Корреспондент URA.RU ни в коем случае не ставит под сомнение данное заявление, однако побывав на месте, убедился — «Собь» находится в стороне от главной трассы «Лабытнанги — Харп — Горнолыжный комплекс» и вряд ли может как-то помешать логистике будущего туркластера. Скорее, дорогу к курорту портит исправительная колония ФСИН — дорога на Рай-Из проходит как раз мимо длинного забора с рядами колючей проволоки и вышками стерегущих «зону» часовых. Зато рядом с садоводством уже стоят симпатичные типовые летние домики по типу глэмпинга. Как объясняют местные жители, такой домик можно запросто арендовать и провести выходные на природе. Мэрия наводит порядок В настоящее время главой Лабытнанги Мариной Тресковой подписано постановление о сносе строений на территории СНТ «Собь». Участники кооператива с пытаются обжаловать решение суда, ведь для многих харповчан это не просто дачи, это — место притяжения поселкового сообщества, связывающее поколения ямальцев, любящих свою малую родину и дорожащих ею. Дорога через Харп на Горнолыжный комплекс проходит мимо охраняемой исправительной колонии ФСИН Фото: Александр Поздеев, URA.RU «Потеряв СНТ, поселок потеряет важную часть себя, людям станет сложнее чаще выбираться на природу с комфортом, уже не будет возможности устроить уютные посиделки с близкими — в Харпе просто нет локаций, которые могли бы послужить аналогом садоводству», — рассказывает старейший депутат поселкового совета, один из основателей СНТ «Собь» Иван Пуртов. По словам собеседника, стремясь преобразить поселок Харп в туристическую точку, нужно быть кране осторожными и чуткими к природе и местным жителям, иначе очень легко нарушить ссложившийся баланс, потерять дух и силу этого замечательного места. «Исчезновение дач для харповчан — очень жестокий удар, пощечина в ответ на доверие, которое оказали администрации Лабытнанги при переходе Харпа в их ведение местные жители», — говорят члены СНТ. Новость по теме Глава Лабытнанги рассказала о выгодах объединения с Харпом Редакция обратилась за комментариями к представителям администрации Лабытнанги в готовности выслушать их точку зрения на проблему «Соби». На момент публикации ответ не поступил. Тем не менее, ранее в мэрии уже комментировали жалобы граждан на снос дач и гаражей: «Работа с владельцами незаконных построек — ветхих строений, сараев и некапитальных гаражей в городском округе ведется на системной основе. Это продиктовано необходимостью исполнения федерального земельного законодательства, а также вопросами безопасности». По словам представителей горадминистрации, «работа по очистке городского округа» возобновилась и в этом сезоне. «Это могло вызвать недовольство граждан, установивших свои постройки без разрешения на использование земли, фактически с нарушением законодательства», — считают в мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поселок Харп Приуральского района ЯНАО вошел в состав города Лабытнанги в 2021 году. С тех пор сотни ямальцев столкнулись с проблемой, о которой раньше и не подозревали. Участки, которые они возделывали десятки лет, в одночасье оказались «самозахваченными», а дачные домики на них — «незаконными постройками», которые подлежат сносу. Как это могло произойти и кто это допустил — читайте в материале URA.RU. Участки раздавал поселок Садоводство на реке Собь появилось еще во времена СССР, когда ЯНАО был частью Тюменской области. Поселковая администрация Харпа и руководство градообразующих предприятий тогда разрешали харповчанам ставить летние домики и заводить небольшие личные хозяйства. Сами садоводы, а их сейчас почти 100 человек, не считая членов семей, не сдаются: уже три года они пытаются добиться, чтобы их оставили в покое. Люди уверены: городу земля на берегу реки Собь в 30 километрах от Лабытнанги не нужна, она просто приглянулась кому-то очень влиятельному. Для членов семей и родственников садоводов это традиционное место отдыха в экологически чистой зоне. Но берег Соби никогда ни от кого не отгораживали — сюда всегда приезжали не только из Харпа и Лабытнанги, но и из Салехарда, чтобы провести время на природе, поставить палатку, порыбачить. Садоводы только следили за порядком: просили приезжих не мусорить и оставлять после себя чистоту. Потом городские чиновники, как рассказывают, будут им же ставить в укор захламление прибрежной зоны, но это не так — в «Соби» регулярно наводили порядок, проводили субботники и собирали мусор. Между тем, до передачи Харпа в состав Лабытнанги садоводов поддерживали и поселковые, и районные власти. Старожилы СНТ вспоминают: они обращались к местной администрации с просьбами узаконить землю, закрепить ее за товариществом. Инициативу поддержали депутаты и глава поселка, проходили согласования с районной властью и необходимыми инстанциями, однако после присоединения к Лабытнанги вдруг выяснилось: никто ничего так и не оформил. «Председатель кооператива, покойный уже, не оформил эту землю. Сперва генплана в поселке не нашли, потом не сошлись в цене с компанией, которая бралась все оформить. Потом началась пандемия коронавируса и было не до того. Когда следующий председатель вступил в должность, земля так и осталась не оформлена», — рассказывает Лидия Тоярова, одна из самых активных садоводов «Соби». Лидия купила дачу у прежнего владельца в 2020 году — тогда ни о каких территориальных реформах никто слыхом не слыхивал. А через год вполне благополучное приобретение обернулось судами и противостоянием с городскими властями. «Иная земля» на каменистом берегу «Как гром среди ясного неба в 2021 году было принято решение, что наш Харп из Приуральского района перейдет в подчинение городу Лабытнанги. Но все равно никто не ожидал ничего плохого, все надеялись только на лучшее», — рассказывает Лидия Тоярова. Однако администрация Лабытнанги почти сразу начала ликвидировать «самострой». Садоводам объявили: земельные участки они занимают незаконно, а посему должны свое имущество с указанной территории убрать. «Мы думаем, что наша земля просто кому-то для чего-то понадобилась. Доводы, что оформление документов затягивалось не по нашей вине, чиновникам не интересны. В суде людям просто не дают говорить», — рассказывает пенсионерка Надежда Иванникова. У семьи Иванниковых, как и у многих садоводов здесь, домик с террасой, несколькими комнатками, кухонькой. Маленький, но ухоженный участок, с теплицей, забетонированными дорожками и необходимыми хозяйственными постройками. В скором времени чиновники города Лабытнанги вынесли однозначное решение — территорию из статуса «садоводческого» перевести в статус «иных земельных участков». Так члены садового кооператива начали судебные тяжбы с новой администрацией. «Чиновники мэрии при разграничении земель Харпа эту землю перевели в разряд „иных“, то есть для чего-то другого, но для чего — никто не говорит? Какое-то время назад заходила речь, будто все дело в туристическом кластере, который строят власти ЯНАО на горе Рай-Из. Но сейчас в мэрии говорят, что этот проект к нам никакого отношения не имеет. А еще совсем рядом у нас колония для особо опасных преступников — там содержат разных террористов и экстремистов. Прав на эту землю у администрации Лабытнанги точно нет», — рассказывает ветеран боевых действий на Кавказе и бывший депутат поселкового совета Харпа Александр Омельяненко. У него тоже есть домик здесь, в «Соби». Между тем, суды между мэрией садоводами еще продолжаются. В рамках заседаний выслушали многих членов СНТ, бывших руководителей Харпа, в том числе последнего главу поселка — Артура Чебана: в суде он подтверждал, что власти разрешали дачникам занимать место на берегу реки. Попытки обвинять кооператив в загрязнении природы подтверждений тоже не нашли — территория СНТ всегда содержалась в чистоте, садоводы следили за порядком, регулярно проводили субботники и даже сейчас следят за тем, чтобы отдыхающие туристы и рыболовы не мусорили и не пачкали. Суд, однако, принимает сторону мэрии и при этом указывает на нарушения в территориальном межевании, допущенные, когда поселок еще входил в состав Приуральского района. «Выходит, что решения депутатов, главы администрации поселка Харп и главы Приуральского района признали незаконными. Мы что, все это время жили в какой-то другой стране?» — недоумевает Надежда Иванникова. Указания поступают сверху Власти Лабытнанги не принимают в расчет ни возраст (многие садоводы уже давно на пенсии, а некоторые — в весьма преклонном возрасте), ни заслуги перед Родиной: среди членов «Соби» — ветераны труда, боевых действий на Северном Кавказе, а теперь еще и участники СВО. Чиновники ссылаются на то, что закон един для всех. Среди тех, кто отказывается убирать постройки и освобождать участок добровольно — семья Ивановых. Они писали во все инстанции, пытаясь добиться справедливости, но понимания нигде не нашли. «Как так вышло, что в Год семьи у нашей семьи отбирают наш дачный участок, который мы всей семьей возделывали и обустраивали более пятнадцати лет? Я писала письмо президенту Владимиру Путину, ответ на него по существу дал первый замгубернатора ЯНАО Александр Калинин. В документе указано — здесь самовольное размещение, правоустанавливающих документов на землю у нас нет, а мы „захватили“ территорию», — рассказывает Любовь Иванова, мать двоих мальчишек-двойняшек. Любови тяжело дается ситуация — в скором времени она станет мамой уже третьего ребенка и вся эта нервотрепка очень некстати. С отцом семейства журналистам лично пообщаться не удалось — он работает в в «Ямалспасе» и находится сейчас на дежурстве. Но Любовь поясняет: муж — ветеран СВО, с самого начала служил в отряде «Барс». Но и это обстоятельство бюрократов не интересует: «Все говорят — да, по-человечески мы вам можем посочувствовать. И на этом все заканчивается», — рассказывает Любовь. Так же происходит и с участком супругов-пенсионеров Раисы и Владимира Толмачевых. Им, как и все остальным, предписано «убрать незаконные постройки». Однако предписать проще, чем сделать: у многих садоводов на это просто уже нет сил и здоровья. У Толмачевых тоже очень обжитой участок: домик из нескольких комнат и кухни, дворик с грядками, и даже голубятня. Садоводам рассказывают: действия чиновников мэрии никак не связаны с окружным проектом на Полярном Урале. Администрация просто приводит земельный фонд в соответствие с законодательством. Однако окружыне власти это опровергают. В письме за подписью первого заместителя губернатора ЯНАО Александра Калинина (документ есть в распоряжении редакции) четко прописано: в поселке Харп «Собь» действительно была расположена в границах зоны, отведенной под садоводство и огородничество, однако в собственность СНТ или его членам землю никто не передавал, а значит сейчас они находятся там незаконно. А главное в Салехарде считают, что домики мешают расвитию туристического кластера: Корреспондент URA.RU ни в коем случае не ставит под сомнение данное заявление, однако побывав на месте, убедился — «Собь» находится в стороне от главной трассы «Лабытнанги — Харп — Горнолыжный комплекс» и вряд ли может как-то помешать логистике будущего туркластера. Скорее, дорогу к курорту портит исправительная колония ФСИН — дорога на Рай-Из проходит как раз мимо длинного забора с рядами колючей проволоки и вышками стерегущих «зону» часовых. Зато рядом с садоводством уже стоят симпатичные типовые летние домики по типу глэмпинга. Как объясняют местные жители, такой домик можно запросто арендовать и провести выходные на природе. Мэрия наводит порядок В настоящее время главой Лабытнанги Мариной Тресковой подписано постановление о сносе строений на территории СНТ «Собь». Участники кооператива с пытаются обжаловать решение суда, ведь для многих харповчан это не просто дачи, это — место притяжения поселкового сообщества, связывающее поколения ямальцев, любящих свою малую родину и дорожащих ею. «Потеряв СНТ, поселок потеряет важную часть себя, людям станет сложнее чаще выбираться на природу с комфортом, уже не будет возможности устроить уютные посиделки с близкими — в Харпе просто нет локаций, которые могли бы послужить аналогом садоводству», — рассказывает старейший депутат поселкового совета, один из основателей СНТ «Собь» Иван Пуртов. По словам собеседника, стремясь преобразить поселок Харп в туристическую точку, нужно быть кране осторожными и чуткими к природе и местным жителям, иначе очень легко нарушить ссложившийся баланс, потерять дух и силу этого замечательного места. «Исчезновение дач для харповчан — очень жестокий удар, пощечина в ответ на доверие, которое оказали администрации Лабытнанги при переходе Харпа в их ведение местные жители», — говорят члены СНТ. Редакция обратилась за комментариями к представителям администрации Лабытнанги в готовности выслушать их точку зрения на проблему «Соби». На момент публикации ответ не поступил. Тем не менее, ранее в мэрии уже комментировали жалобы граждан на снос дач и гаражей: «Работа с владельцами незаконных построек — ветхих строений, сараев и некапитальных гаражей в городском округе ведется на системной основе. Это продиктовано необходимостью исполнения федерального земельного законодательства, а также вопросами безопасности». По словам представителей горадминистрации, «работа по очистке городского округа» возобновилась и в этом сезоне. «Это могло вызвать недовольство граждан, установивших свои постройки без разрешения на использование земли, фактически с нарушением законодательства», — считают в мэрии.