Тюменские слухи: мэры заболели шпиономанией

Об отложенных банкетах, загадочном детеныше и «отставке Шредингера». Выпуск 1115

14 марта 2025 в 18:40 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пока в тюменском правительстве гадают, будет ли завтра работать замгубернатора Андрей Пантелеев, над бывшим советником главы региона Ольгой Езикеевой, похоже, зажглась «несчастливая звезда». В ЛДПР тем временем думают, как проучить вышедших из партии членов. А в думе заговорили о скором политическом воскрешении бывшего «серого кардинала» Сергея Сарычева. Также в свежих «Слухах»: почему в мэрии стали путать цвета и почему таксисты стали бояться секса. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Будет Пантелеев, не будет Пантелеева — знает один губернатор Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В правительстве наблюдают за «отставкой Шредингера» Областные чиновники, похоже, всерьез увлеклись теориями из квантовой механики — иначе как объяснить расхождения во мнениях о возможной отставке замгубернатора Андрея Пантелеева? Рассказывают, что ожидания в Желтом доме ровно противоположные: Пантелеев и уйдет, и останется одновременно. «Одни говорят, что его ждет отставка, другие — что будут до последнего держать. Первые указывают, что позиции Пантелеева пошатнулись после обысков по делу „Инвестиционного агентства“, который он курирует. Вторые же припоминают, что Пантелеев на хорошем счету после нескольких успешно реализованных инвестпроектов. В общем, как в той загадке про кота Шредингера, который одновременно и есть, и нет», — удивляются слухачи. Экс-советницу губернатора ждет непростой выбор Сообщают, что бывшая советница губернатора (и мать одного из фигурантов дела «Фонда финансирования предпринимательства») Ольга Езикеева будто снова попала под влияние «несчастливой» звезды. Говорят, после того, как она отказалась от восстановления в должности советника главы региона, может еще отказаться и от должности руководителя областной Торгово-промышленной палаты. «Езикеева уже второй раз попадает в несчастливый кармический круговорот и знает, что лучше в такой ситуации затаиться. Первый раз был на выборах в думу в 2013 году, когда она как одномандатница от „Единой России“ проиграла коммунисту Динару Абукину — хотя это было немыслимо. Тогда она из политики ушла — и правильно сделала, все наладилось у нее. Может, и сейчас пойдет тем же путем», — резюмируют слухачи. Думцы обсуждают «возвращение Сарычева» В курилках регпарламента обсуждают предстоящую борьбу за попадание в списки секретарей КПРФ на местной отчетно-выборной конференции. Поговаривают, что лидер тюменских «красных» Тамара Казанцева, пытаясь пролоббировать своих ставленников, даже прибегнет к помощи бывшего «серого кардинала» тюменской власти Сергея Сарычева, ушедшего из политики почти три года назад. «Места в списке секретарей — это гарантия мандатов в облдуме. И на второе-третье места, вопреки желаниям Казанцевой, пытаются попасть два северных коммуниста — [Алексей] Савинцев из ХМАО и [Елена] Кукушкина из ЯНАО. Но тюменские на это лишь язвительно хмыкают в ответ, мол, не будет такого никогда. Якобы в ход вмешается сам Сарычев. А вмешается он потому, что Казанцева когда-то установила с ним теплые отношения — заносила в кабинет пирожки да соленья», — болтают сплетники. ЛДПР ответит на демарш своих бывших «молодежников» Фото: Размик Закарян © URA.RU У либерал-демократов созрел новый план,… Поговаривают, что две фракции ЛДПР — в областной и городской думах — решили все же ответить на публичный демарш своих экс-активистов молодежного крыла. Как сообщают инсайдеры, публичный выход «молодежки» под предводительством Тимура Темуркаева с пособничеством «Русской дружины» не сойдет им с рук. «Фракции договорились на заседаниях заявлять в присутствии представителей УМВД, что рейды „Русской дружины“ малозаконны и требуют проверки со стороны органов. А там, глядишь, пойдут проверки, СМИ напишут, репутация подорвана», — шепчутся сплетники. …который может аукнутся эсерам А вот негативный фон вокруг «Русской дружины», скорее всего, отзовется справедливороссам, которые приняли экс-молодежку ЛДПР вместе с дружинниками под свое крыло. Как докладывают сплетники, эсеры делали все тайно от московского начальства. «Руководство партии не разделяет взгляды Темуркаева и „Русской дружины“ — они монархисты, а партия за социализм. Поговаривают, что тюменские держат в секрете эту ситуацию от Москвы. Но если шумиха поднимется, то попадет тюменское руководство „на карандаш“ и неизвестно, как это аукнется на выборах в 2026 году», — сообщили инсайдеры. Коммунистам приписывают протест В политтусовке ходят слухи, что бунт против ликвидации сельских дум в Тобольском районе нарочно приписывают коммунистам. Территория стала единственным очагом протеста против муниципальной реформы в области. И пока одни уверены в том, что бунт продюсирует лидер ячейки КПРФ Тамара Казанцева, другие считают, что это лишь попытка скрыть социальное напряжение и борьбу местных элит. «Коммунисты кажутся удобной ширмой для отвода глаз. Вопрос в том, сможет ли Казанцева повернуть события в свою пользу или окажется заложником положения. Ей нужно пользоваться шансами прийти к консенсусу с властями перед выборами в облдуму в 2026 году», — рассуждают сплетники. Горожане надеются на помощь Петра Вагина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тоболяки просят Вагина спасти их от газа Говорят, жители частного сектора в Тобольске знатно переполошились после ситуации с взорвавшимся газом в одном из местных домов. У них развилась паранойя: тоболяки якобы в прямом смысле умоляют мэра Петра Вагина сделать хоть что-то, чтобы обезопасить газифицированные дома в городе. «Газ — это вам не шутка! Необходимо устранять предпосылки проблем, а не махать руками после», — объясняют слухачи настроения в городе. Мэры заболели шпиономанией Ходят слухи, что администрации некоторых районов стали настолько бояться, что разговоры выйдут за пределы кабинетов, что перед посещением мэра стали изымать телефоны и у чиновников, и у обычных жителей. Есть подозрение, что таким образом главы хотят обезопасить себя, чтобы их слова не были использованы против них же. «Пришел к главе, а там меня попросили телефон сдать. Уже на встрече с руководством надо мной поглумились, но доказать ничего не могу. Телефона-то нету. Попахивает паранойей», — грустят слухачи. В регионе станет больше полицейских Ходят слухи, что в УМВД Тюменской области всерьез надеются на то, что местное правительство утвердит надбавки для участковых полиции и сотрудников ППС. В таком случае, по мнению слухачей, в регионе станет значительно больше силовиков. «Сейчас кадровый некомплект составляет около 30%. Если зарплаты ППСниками и участковым поднимут, то люди пойдут работать в МВД. Сейчас многих кандидатов на службу не устраивает именно уровень доходов», — считают слухмейкеры. Отпуска МЧСников теперь зависят от прогноза по паводку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спасателям не дадут отпуск из-за паводков Знающие люди поговаривают, что в случае реальной угрозы наводнений в Тюменской области сотрудникам МЧС региона перестанут давать отпуска. По мнению слухмейкеров, то же самое может произойти в соседних ХМАО и ЯНАО. «Уже сейчас есть информация, что погода будет способствовать возникновению весенних паводков. Так что спасателей реально могут оставить без отпусков. Именно для того, чтобы хватало рук для борьбы со стихией. Возможно, потом за работу в условиях ЧС им выплатят какие-то компенсации», — отмечают слухачи. Богачи экономят на парковке за счет инвалидов Говорят, что владельцы дорогих иномарок стали массово попадаться на парковке авто на местах для инвалидов в центре Тюмени. Однако, по словам слухмейкеров, сотрудники ДПС наказывают нарушителей неохотно. «В городе есть активисты, которые, увидев подобную ситуацию, вызывают ГАИ. Но сотрудники ДПС зачастую ведут себя очень несмело: начинают мямлить, мол, а вдруг он на самом деле инвалид, просто табличку забыл установить, и т. д. Зато за машинами попроще сразу приезжают эвакуаторы», — судачат слухачи. Силовики успокоили активистов-беспредельщиков Ходят слухи, что тюменской полиции удалось привести в чувства волонтеров, которые слишком активно боролись с мигрантами. В том числе, с помощью грубой физической силы. Силовики провели с ними беседу и доходчиво объяснили, у кого на это есть право, а у кого нет. «Волонтерская помощь, конечно, приветствуется. Но дружинникам тоже нужно знать меру и не перегибать палку, иначе они сами становятся нарушителями. По итогам беседы, говорят, активисты сделали верные выводы и обещали не беспредельничать», — сообщают слухмейкеры. Продовольственный гигант ищет кризис-менеджера Источники делятся слухом, что фабрика «Тюменский бройлер», входящая в холдинг «ПРОДО», может в скором времени ввести в штат новую единицу. Якобы после недавней смены руководителя на тюменских мощностях холдинг призадумался о вопросах репутации. «У „Тюменского бройлера“ два предыдущих года были непростыми — претензии контролирующих органов, жалобы местных жителей на запахи и утекающий помет. Все это привело к смене главы компании. А теперь начали говорить, что им нужен специально обученный человек, который бы стал антикризисным лицом фабрики. Способным и с властями встретиться без мандража, и людей успокоить несколькими фразами, и с прессой наладить добрые контакты», — делятся собеседники. Неопределенности стало столько, что впору все бросить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экспортеры мечтают о машине времени,… Среди тюменских экспортеров все чаще слышатся вздохи усталости, вызванные слишком активной гонкой за новыми партнерами. Дескать, общемировая экономическая ситуация вынуждает крутиться волчком, чтобы оправдать саму суть существования экспортного бизнеса. «Чуть ли не каждый день возникают новые препятствия: то Китай не хочет юаней, побывавших в России, то Казахстан опасается прилетающих рикошетом санкций. А то и вовсе местные власти судорожно мечутся от Киргизии в Мьянму, от Вьетнама к Эмиратам. Вот бы нам машину времени, чтобы вернуться лет на семь-восемь назад и забыть эту лихорадку как страшный сон», — вздыхают экспортеры. …а застройщики — о нано-роботах Тюменских застройщиков тем временем тоже не покидают мысли о фантастических технологиях. Слухачи вполголоса обсуждают, что девелоперы уже исчерпали все реалистичные способы нормализовать прибыли и грезят о роботах. «С одной стороны давят низкие продажи, с другой — дефицит рабочих рук. Акции, рассрочки, трудовая миграция пока не достаточно эффективны. Самые мечтательные уже высказываются: мол, вот бы нам нано-роботов. Их запрограммировал, запустил на стройку, и через полгода получил дом. Хотя бы про кадровый голод можно было бы забыть — как и о расходах на зарплаты», — пересказывают они фантазии строителей. Тюменцев возмутил новый вид особняка Романовых Ходят слухи, что тюменцы недовольны тем, как в городе организуют оформление домов-памятников культурного наследия. В частности, восстановленного особняка династии Романовых на набережной. Его покрасили в зеленый цвет, тогда как изначальный оттенок здания был небесно-голубой. «Где доказательства, что зеленый цвет, который они якобы нашли на древних черно-белых фото — это не выцветший от времени голубой? Не советуясь с поколениями тюменцев, самовольно решили, что дом теперь будет зеленым», — высказывают недовольство слухачи. Коллектив театра отказывается от увеселения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Театралы отложили банкеты до освобождения худрука В творческой тусовке Тюмени только и разговоров о драмтеатре. Дескать, коллектив отказывается проводить корпоративы, потому что народ не хочет «гулять» без арестованного руководителя учреждения Сергея Осинцева. Летом его отправили под домашний арест, а после отпустили под запрет определенных в действий — в театре Осинцев не появляется. Служащие театра считают, что права устраивать пир, пока бывший шеф под подозрением в мошенничестве у них нет. «Вот снимут с Осинцева подозрения, и отгуляем за все пропущенные праздники», — надеются люди искусства. Тюменцы устроят битву за озеро Ходят слухи, что местные эко-активисты всерьез опасаются, что высохнет озеро Круглое в Гагаринском парке. А ведь именно там планируется обустроить первый городской пляж. По этому поводу даже готовится обращение к властям, чтобы помогли сохранить водный объект. «Некоторые гидрологи вангуют, что даже Тура полностью высохнет через пять-десять лет. А что ждет мелкие озера, вокруг которых в тому же ведется активная застройка? Вероятно, что они также исчезнут», — делятся источники. В зоопарке родился тот, кого нельзя называть Поговаривают, в одном из местных зоопарков родился детеныш, но чей именно — ветеринары отказываются раскрывать. Якобы малыш еще очень слаб, и во избежание чрезмерного внимания от посетителей его пока не показывают. По слухам, детеныша выведут в свет только через месяц, когда он окрепнет. Специалисты судачат, что бэби-бум наметился в зоопарках по всему Уралу: в Екатеринбурге родился львенок, в Перми — белый медвежонок, а вот кто в Тюмени — пока загадка. Мартовская гонка за пропиской — русское «маст би» Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменки начали искать, где прописать детей Говорят, перед 1 апреля, когда откроется набор детей в первые классы, тюменские мамы, чтобы отдать свое чадо в школу пожирнее, начали искать тех, кто за деньги пропишет в своей квартире. Несмотря на то, что таких хитрых родителей ждут проверки от силовиков, это, по словам сплетников, никого не останавливает. И из года в год ситуация повторяется. Когда департамент образования возьмет этот вопрос на контроль — неизвестно. Тюменцы высмеяли неопытных врачей Злые языки докладывают, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменской области местные поликлиники не справляются с наплывом больных и отправляют на вызовы студентов-практикантов. А те из-за своей неопытности забывают о протоколах и выписывают лекарства, сверяясь с интернетом. Чем, естественно, вызывают гнев у уставших от болезни пациентов. Надо отдать должное молодняку: ребятки в белых халатах резво бегают, и больном не приходится долго ждать врача. Но знания все же нужно подтянуть. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пока в тюменском правительстве гадают, будет ли завтра работать замгубернатора Андрей Пантелеев, над бывшим советником главы региона Ольгой Езикеевой, похоже, зажглась «несчастливая звезда». В ЛДПР тем временем думают, как проучить вышедших из партии членов. А в думе заговорили о скором политическом воскрешении бывшего «серого кардинала» Сергея Сарычева. Также в свежих «Слухах»: почему в мэрии стали путать цвета и почему таксисты стали бояться секса. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. В правительстве наблюдают за «отставкой Шредингера» Областные чиновники, похоже, всерьез увлеклись теориями из квантовой механики — иначе как объяснить расхождения во мнениях о возможной отставке замгубернатора Андрея Пантелеева? Рассказывают, что ожидания в Желтом доме ровно противоположные: Пантелеев и уйдет, и останется одновременно. «Одни говорят, что его ждет отставка, другие — что будут до последнего держать. Первые указывают, что позиции Пантелеева пошатнулись после обысков по делу „Инвестиционного агентства“, который он курирует. Вторые же припоминают, что Пантелеев на хорошем счету после нескольких успешно реализованных инвестпроектов. В общем, как в той загадке про кота Шредингера, который одновременно и есть, и нет», — удивляются слухачи. Экс-советницу губернатора ждет непростой выбор Сообщают, что бывшая советница губернатора (и мать одного из фигурантов дела «Фонда финансирования предпринимательства») Ольга Езикеева будто снова попала под влияние «несчастливой» звезды. Говорят, после того, как она отказалась от восстановления в должности советника главы региона, может еще отказаться и от должности руководителя областной Торгово-промышленной палаты. «Езикеева уже второй раз попадает в несчастливый кармический круговорот и знает, что лучше в такой ситуации затаиться. Первый раз был на выборах в думу в 2013 году, когда она как одномандатница от „Единой России“ проиграла коммунисту Динару Абукину — хотя это было немыслимо. Тогда она из политики ушла — и правильно сделала, все наладилось у нее. Может, и сейчас пойдет тем же путем», — резюмируют слухачи. Думцы обсуждают «возвращение Сарычева» В курилках регпарламента обсуждают предстоящую борьбу за попадание в списки секретарей КПРФ на местной отчетно-выборной конференции. Поговаривают, что лидер тюменских «красных» Тамара Казанцева, пытаясь пролоббировать своих ставленников, даже прибегнет к помощи бывшего «серого кардинала» тюменской власти Сергея Сарычева, ушедшего из политики почти три года назад. «Места в списке секретарей — это гарантия мандатов в облдуме. И на второе-третье места, вопреки желаниям Казанцевой, пытаются попасть два северных коммуниста — [Алексей] Савинцев из ХМАО и [Елена] Кукушкина из ЯНАО. Но тюменские на это лишь язвительно хмыкают в ответ, мол, не будет такого никогда. Якобы в ход вмешается сам Сарычев. А вмешается он потому, что Казанцева когда-то установила с ним теплые отношения — заносила в кабинет пирожки да соленья», — болтают сплетники. У либерал-демократов созрел новый план,… Поговаривают, что две фракции ЛДПР — в областной и городской думах — решили все же ответить на публичный демарш своих экс-активистов молодежного крыла. Как сообщают инсайдеры, публичный выход «молодежки» под предводительством Тимура Темуркаева с пособничеством «Русской дружины» не сойдет им с рук. «Фракции договорились на заседаниях заявлять в присутствии представителей УМВД, что рейды „Русской дружины“ малозаконны и требуют проверки со стороны органов. А там, глядишь, пойдут проверки, СМИ напишут, репутация подорвана», — шепчутся сплетники. …который может аукнутся эсерам А вот негативный фон вокруг «Русской дружины», скорее всего, отзовется справедливороссам, которые приняли экс-молодежку ЛДПР вместе с дружинниками под свое крыло. Как докладывают сплетники, эсеры делали все тайно от московского начальства. «Руководство партии не разделяет взгляды Темуркаева и „Русской дружины“ — они монархисты, а партия за социализм. Поговаривают, что тюменские держат в секрете эту ситуацию от Москвы. Но если шумиха поднимется, то попадет тюменское руководство „на карандаш“ и неизвестно, как это аукнется на выборах в 2026 году», — сообщили инсайдеры. Коммунистам приписывают протест В политтусовке ходят слухи, что бунт против ликвидации сельских дум в Тобольском районе нарочно приписывают коммунистам. Территория стала единственным очагом протеста против муниципальной реформы в области. И пока одни уверены в том, что бунт продюсирует лидер ячейки КПРФ Тамара Казанцева, другие считают, что это лишь попытка скрыть социальное напряжение и борьбу местных элит. «Коммунисты кажутся удобной ширмой для отвода глаз. Вопрос в том, сможет ли Казанцева повернуть события в свою пользу или окажется заложником положения. Ей нужно пользоваться шансами прийти к консенсусу с властями перед выборами в облдуму в 2026 году», — рассуждают сплетники. Тоболяки просят Вагина спасти их от газа Говорят, жители частного сектора в Тобольске знатно переполошились после ситуации с взорвавшимся газом в одном из местных домов. У них развилась паранойя: тоболяки якобы в прямом смысле умоляют мэра Петра Вагина сделать хоть что-то, чтобы обезопасить газифицированные дома в городе. «Газ — это вам не шутка! Необходимо устранять предпосылки проблем, а не махать руками после», — объясняют слухачи настроения в городе. Мэры заболели шпиономанией Ходят слухи, что администрации некоторых районов стали настолько бояться, что разговоры выйдут за пределы кабинетов, что перед посещением мэра стали изымать телефоны и у чиновников, и у обычных жителей. Есть подозрение, что таким образом главы хотят обезопасить себя, чтобы их слова не были использованы против них же. «Пришел к главе, а там меня попросили телефон сдать. Уже на встрече с руководством надо мной поглумились, но доказать ничего не могу. Телефона-то нету. Попахивает паранойей», — грустят слухачи. В регионе станет больше полицейских Ходят слухи, что в УМВД Тюменской области всерьез надеются на то, что местное правительство утвердит надбавки для участковых полиции и сотрудников ППС. В таком случае, по мнению слухачей, в регионе станет значительно больше силовиков. «Сейчас кадровый некомплект составляет около 30%. Если зарплаты ППСниками и участковым поднимут, то люди пойдут работать в МВД. Сейчас многих кандидатов на службу не устраивает именно уровень доходов», — считают слухмейкеры. Спасателям не дадут отпуск из-за паводков Знающие люди поговаривают, что в случае реальной угрозы наводнений в Тюменской области сотрудникам МЧС региона перестанут давать отпуска. По мнению слухмейкеров, то же самое может произойти в соседних ХМАО и ЯНАО. «Уже сейчас есть информация, что погода будет способствовать возникновению весенних паводков. Так что спасателей реально могут оставить без отпусков. Именно для того, чтобы хватало рук для борьбы со стихией. Возможно, потом за работу в условиях ЧС им выплатят какие-то компенсации», — отмечают слухачи. Богачи экономят на парковке за счет инвалидов Говорят, что владельцы дорогих иномарок стали массово попадаться на парковке авто на местах для инвалидов в центре Тюмени. Однако, по словам слухмейкеров, сотрудники ДПС наказывают нарушителей неохотно. «В городе есть активисты, которые, увидев подобную ситуацию, вызывают ГАИ. Но сотрудники ДПС зачастую ведут себя очень несмело: начинают мямлить, мол, а вдруг он на самом деле инвалид, просто табличку забыл установить, и т. д. Зато за машинами попроще сразу приезжают эвакуаторы», — судачат слухачи. Силовики успокоили активистов-беспредельщиков Ходят слухи, что тюменской полиции удалось привести в чувства волонтеров, которые слишком активно боролись с мигрантами. В том числе, с помощью грубой физической силы. Силовики провели с ними беседу и доходчиво объяснили, у кого на это есть право, а у кого нет. «Волонтерская помощь, конечно, приветствуется. Но дружинникам тоже нужно знать меру и не перегибать палку, иначе они сами становятся нарушителями. По итогам беседы, говорят, активисты сделали верные выводы и обещали не беспредельничать», — сообщают слухмейкеры. Продовольственный гигант ищет кризис-менеджера Источники делятся слухом, что фабрика «Тюменский бройлер», входящая в холдинг «ПРОДО», может в скором времени ввести в штат новую единицу. Якобы после недавней смены руководителя на тюменских мощностях холдинг призадумался о вопросах репутации. «У „Тюменского бройлера“ два предыдущих года были непростыми — претензии контролирующих органов, жалобы местных жителей на запахи и утекающий помет. Все это привело к смене главы компании. А теперь начали говорить, что им нужен специально обученный человек, который бы стал антикризисным лицом фабрики. Способным и с властями встретиться без мандража, и людей успокоить несколькими фразами, и с прессой наладить добрые контакты», — делятся собеседники. Экспортеры мечтают о машине времени,… Среди тюменских экспортеров все чаще слышатся вздохи усталости, вызванные слишком активной гонкой за новыми партнерами. Дескать, общемировая экономическая ситуация вынуждает крутиться волчком, чтобы оправдать саму суть существования экспортного бизнеса. «Чуть ли не каждый день возникают новые препятствия: то Китай не хочет юаней, побывавших в России, то Казахстан опасается прилетающих рикошетом санкций. А то и вовсе местные власти судорожно мечутся от Киргизии в Мьянму, от Вьетнама к Эмиратам. Вот бы нам машину времени, чтобы вернуться лет на семь-восемь назад и забыть эту лихорадку как страшный сон», — вздыхают экспортеры. …а застройщики — о нано-роботах Тюменских застройщиков тем временем тоже не покидают мысли о фантастических технологиях. Слухачи вполголоса обсуждают, что девелоперы уже исчерпали все реалистичные способы нормализовать прибыли и грезят о роботах. «С одной стороны давят низкие продажи, с другой — дефицит рабочих рук. Акции, рассрочки, трудовая миграция пока не достаточно эффективны. Самые мечтательные уже высказываются: мол, вот бы нам нано-роботов. Их запрограммировал, запустил на стройку, и через полгода получил дом. Хотя бы про кадровый голод можно было бы забыть — как и о расходах на зарплаты», — пересказывают они фантазии строителей. Тюменцев возмутил новый вид особняка Романовых Ходят слухи, что тюменцы недовольны тем, как в городе организуют оформление домов-памятников культурного наследия. В частности, восстановленного особняка династии Романовых на набережной. Его покрасили в зеленый цвет, тогда как изначальный оттенок здания был небесно-голубой. «Где доказательства, что зеленый цвет, который они якобы нашли на древних черно-белых фото — это не выцветший от времени голубой? Не советуясь с поколениями тюменцев, самовольно решили, что дом теперь будет зеленым», — высказывают недовольство слухачи. Театралы отложили банкеты до освобождения худрука В творческой тусовке Тюмени только и разговоров о драмтеатре. Дескать, коллектив отказывается проводить корпоративы, потому что народ не хочет «гулять» без арестованного руководителя учреждения Сергея Осинцева. Летом его отправили под домашний арест, а после отпустили под запрет определенных в действий — в театре Осинцев не появляется. Служащие театра считают, что права устраивать пир, пока бывший шеф под подозрением в мошенничестве у них нет. «Вот снимут с Осинцева подозрения, и отгуляем за все пропущенные праздники», — надеются люди искусства. Тюменцы устроят битву за озеро Ходят слухи, что местные эко-активисты всерьез опасаются, что высохнет озеро Круглое в Гагаринском парке. А ведь именно там планируется обустроить первый городской пляж. По этому поводу даже готовится обращение к властям, чтобы помогли сохранить водный объект. «Некоторые гидрологи вангуют, что даже Тура полностью высохнет через пять-десять лет. А что ждет мелкие озера, вокруг которых в тому же ведется активная застройка? Вероятно, что они также исчезнут», — делятся источники. В зоопарке родился тот, кого нельзя называть Поговаривают, в одном из местных зоопарков родился детеныш, но чей именно — ветеринары отказываются раскрывать. Якобы малыш еще очень слаб, и во избежание чрезмерного внимания от посетителей его пока не показывают. По слухам, детеныша выведут в свет только через месяц, когда он окрепнет. Специалисты судачат, что бэби-бум наметился в зоопарках по всему Уралу: в Екатеринбурге родился львенок, в Перми — белый медвежонок, а вот кто в Тюмени — пока загадка. Тюменки начали искать, где прописать детей Говорят, перед 1 апреля, когда откроется набор детей в первые классы, тюменские мамы, чтобы отдать свое чадо в школу пожирнее, начали искать тех, кто за деньги пропишет в своей квартире. Несмотря на то, что таких хитрых родителей ждут проверки от силовиков, это, по словам сплетников, никого не останавливает. И из года в год ситуация повторяется. Когда департамент образования возьмет этот вопрос на контроль — неизвестно. Тюменцы высмеяли неопытных врачей Злые языки докладывают, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменской области местные поликлиники не справляются с наплывом больных и отправляют на вызовы студентов-практикантов. А те из-за своей неопытности забывают о протоколах и выписывают лекарства, сверяясь с интернетом. Чем, естественно, вызывают гнев у уставших от болезни пациентов. Надо отдать должное молодняку: ребятки в белых халатах резво бегают, и больном не приходится долго ждать врача. Но знания все же нужно подтянуть. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.