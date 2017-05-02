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Главные новости Курганской области
12:53  02 мая 2017 1

Курганец выбил с управкомпании деньги за сломанную в гололед ногу

Клипарт. Зима. Ханты-Мансийск., холод, зима, ноги
Мужчина поскользнулся во дворе своего домаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Житель Кургана взыскал с управляющей компании ООО «Восток — Центр» 150 тыс. рублей компенсации морального вреда за сломанную ногу. Также суд назначил компании штраф в размере 75 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Курганского городского суда.

В феврале 2016 года истец поскользнулся на наледи во дворе домов по ул. Томина, 88 и ул. Гоголя, 37 и упал. Он получил травму в виде закрытых осколочных переломов большеберцовой кости, малоберцовой кости правой голени со смещением. Мужчине пришлось длительный период проходить лечение в отделении травматологии. Факт и место падения подтвердили в суде свидетели.

Истец просил взыскать с УК, которая обслуживает придомовую территорию, 300 тыс. рублей. Однако суд принял решение лишь частично удовлетворить требования курганца. ООО «Восток-Центр» пыталось обжаловать приговор в областном суде, но безуспешно.

Анна Бояркина
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