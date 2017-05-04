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Главные новости Курганской области
16:09  04 мая 2017 0

В Кургане начали сбор подписей против разработки месторождения урана

Пресс-тур на АО
Энтузиасты ищут финансовой поддержки для печати листовокФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане начался сбор подписей с требованием проведения экологической экспертизы перед началом разработки уранового месторождения Добровольное в Звериноголовском районе. Об этом «URA.RU» сообщила активист группы «Курган-Антиуран» Софья Данаилова.

По ее словам, у объединения нет штаба, куда можно было бы прийти и поставить подпись, «так как нет финансирования». Активисты раздают информационные листовки на улицах города. Желающим поставить подпись под обращением предлагают по телефону договориться о встрече.

«Раздали уже около 200 листовок, собрали порядка 50 подписей. Мы направили письмо депутату от КПРФ, который согласился нам помочь и направить запросы президенту и в другие организации. Подписи нужны, чтобы подкрепить это обращение, — рассказала Софья. — Мы не требуем запрета на добычу урана, а требуем проведения экспертизы, которая даст ответ на вопрос, есть ли экологическая угроза при добыче урана на Добровольном месторождении».

В обращении к зауральцам, размещенном в группе «Курган-Антиуран» во «ВКонтакте», говорится, что опасения связаны с геологическими условиями месторождения Добровольное: через село Звериноголовское проходит разлом земной коры, под которым расположена зона разгрузки Тобольского артезианского бассейна.

«Мы, жители Курганской области, требуем соблюдения нашего конституционного права на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и потому выступаем за проведение независимой общественной экологической экспертизы в соответствии с ФЗ-174 „Об экологической экспертизе“. Целью данной экспертизы является выявление возможного вреда для экологии города и области и предотвращение этой возможной опасности», — говорится в обращении.

Курганские активисты готовятся разместить петицию в Интернете.

В Зверинке сбор подписей не начался. Противник добычи урана, экс-депутат Звериноголовской думы Николай Афанасьев ищет финансы или спонсоров для распечатки листовок. Он требует приостановить лицензию на добычу урана на период судебных разбирательств. Ранее активисты направили жалобу в прокуратуру, подали иски в Курганский областной суд и Далматовский районный суд на АО «Далур».

11 апреля состоялся аукцион на право проведения разведки и добычи урана на месторождении Добровольное. АО «Далур» уранового холдинга «Атомредметзолото» приняло в нем участие. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составил более 74 млн рублей. Результаты аукциона будут опубликованы позже постановлением Правительства РФ. Как отмечают в АРМЗ, проведение экспертизы предусмотрено после получения лицензии на разведку и добычу урана.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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