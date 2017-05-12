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12 мая 2017
11 мая 2017
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09 мая 2017
12:05  12 мая 2017 0

Ямальские чиновники начали отчитываться о доходах после года оптимизации

На работу на велосипеде. Салехард, правительство янао
Первые руководители ямальских департаментов уже отчитались о доходах в 2016 годуФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Декларационная кампания
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Чиновники администрации Ямала начали раскрывать сведения о доходах за 2016 год. Одним из первых о заработках рассказал глава департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков. Он задекларировал 5,7 млн рублей по итогам года. Он владеет половиной квартиры, еще две четверти этой недвижимости принадлежат его несовершеннолетним детям. В собственности главы ведомства — четыре автомобиля УАЗ и еще один — ГАЗ. Первый замдиректора департамента здравоохранения Александр Долгополов заработал чуть больше — 6,7 млн рублей. Он по-прежнему владеет автомобилем Suzuki, а также имеет уже не одну, а две квартиры и нежилое помещение.

Глава департамента АПК и продовольствия Виктор Югай смог немного увеличить заработок с 7,1 млн рублей до 7,8 млн рублей. Он зарегистрировал авто MITSUBISHI. Вместе с супругой Югай владеет квартирой в 105 «квадратов» и еще третью доли во второй квартире. Такой же долей этой недвижимости обладает и его несовершеннолетний ребенок. Также у г-на Югая есть крупный земельный участок в 934 кв. м. В пользовании у директора департамента находится гараж-бокс. У его жены есть собственный гараж, но машиной она не владеет. Ее доход — 4,4 млн рублей.

Глава департамента молодежной политики и туризма Эльвира Тимергазина по-прежнему не спешит приобретать недвижимость. В пользовании у чиновницы есть жилье. Кстати, многие члены правительства Ямала смогли получить жилищные субсидии в несколько десятков миллионов рублей из бюджета. Г-жа Тимергазина заработала в 2016 году меньше, чем годом ранее — 7,3 млн рублей (8,8 млн рублей по итогам 2015 года). В ее собственности по-прежнему машина AUDI. Несовершеннолетний ребенок главы департамента туризма и молодежной политики имеет половину квартиры.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин объявил о снижении собственных доходов на полмиллиона рублей.

В начале 2016 года в пресс-службе правительства Ямала сообщили об очередном сокращении зарплат госслужащих — в регионе существует дефицит бюджета. «Оплата труда лиц, замещающих госдолжности, будет сокращена на 20 процентов. Денежное содержание служащих будет уменьшено на 10 процентов. При этом все социальные программы, включая реализацию „майских“ указов, будут сохранены», — говорили в администрации.

Юлия Фролова
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