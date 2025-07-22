22 июля 2025

Дорогу из Лабытнанги в Харп перекроют почти на сутки

В ЯНАО временно закроют движение по автодороге Лабытнанги — Харп
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО движение по автомобильной дороге Лабытнанги - Харп будет временно перекрыто
В ЯНАО движение по автомобильной дороге Лабытнанги - Харп будет временно перекрыто Фото:

Движение по автомобильной дороге Лабытнанги — Харп в Ямало-Ненецком автономном округе временно закроют. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Перекрытие планируется с 22:00 часов 26.07.2025 по 08:00 часов 27.07.2025. В связи с проверкой подачи природного газа по отремонтированному газопроводу», — сообщили в департаменте.

В ведомстве уточнили, что движение на дороге Лабытнанги — станция Обская сохранится в обычном режиме и ограничиваться не будет. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок на указанные даты.

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Движение по автомобильной дороге Лабытнанги — Харп в Ямало-Ненецком автономном округе временно закроют. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Перекрытие планируется с 22:00 часов 26.07.2025 по 08:00 часов 27.07.2025. В связи с проверкой подачи природного газа по отремонтированному газопроводу», — сообщили в департаменте. В ведомстве уточнили, что движение на дороге Лабытнанги — станция Обская сохранится в обычном режиме и ограничиваться не будет. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок на указанные даты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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