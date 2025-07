Умер икона рок-музыки Оззи Осборн: его жизнь и наследие

Умер икона рок-музыки, основатель Black Sabbath Оззи Осборн

Оззи Осборн ушел из жизни в возрасте 76 лет Фото: Сергей Бобылев/ТАСС/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Его настоящее имя Джон Майкл Осборн. Как складывалась карьера и личная жизнь всемирно известного автора песен и вокалиста культовой группы Black Sabbath, а также успешного сольного исполнителя — в материале URA.RU. Детство и юность НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Оззи Осборн дал прощальный концерт в Британии Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Англии в Бирмингеме. Он вырос в многодетной семье, где был четвертым из шести детей. В школе у него были проблемы с чтением и обучением, за что учителя называли его «тупым». Именно в школе его впервые стали называть Оззи. Позже у Осборна была диагностирована дислексия. В возрасте 15 лет он бросил школу и перепробовал множество профессий, включая работу на бойне. Пытался работать слесарем, маляром и даже могильщиком. Затем стал промышлять кражами и оказался в тюрьме, где научился делать татуировки. А после выхода из-под стражи решил попробовать себя в качестве музыканта. Карьера в Black Sabbath Оззи прозвали Принцем Тьмы и Королем ужасов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File В начале 1970-х годов Осборн присоединился к группе Black Sabbath, которая оказала огромное влияние на развитие хард-рока и хеви-метала. Группа играла каверы в различных клубах и записывала собственные песни. Одна из первых была написана под впечатлением от одноименного фильма ужасов. С Black Sabbath Осборн выпустил ряд знаковых альбомов и стал известен как «Prince of Darkness» (Принц Тьмы). Первый же альбом группы занял высокие места в английском и американском хит-парадах. Сольная карьера В 1979 году Осборн покинул Black Sabbath и некоторое время занимался бездельем, а затем начал сольную карьеру. Его первый сольный альбом «Blizzard of Ozz» вышел в 1980 году и имел большой успех. В Бирмингеме есть звезда в честь музыканта Фото: Сергей Бобылев/ТАСС В сольной карьере Осборн продолжил работать в жанре хеви-метал, сотрудничая с такими гитаристами, как Рэнди Роудс и Закк Уайлд. Он ездил в музыкальные туры, записывал альбомы и порой устраивал дерзкие выходки, которые нравились публике. Например, мог разбрасываться сырым мясом на концертах. Личная жизнь Оззи Осборн был дважды женат. В 1971 году он женился на Тельме Райли, а в 1982 году — на Шэрон Осборн, которая стала его менеджером. У него есть трое детей от брака с Шэрон: Эми, Келли и Джек. Оззи Осборн - легендарный исполнитель в стилях хэви-металл и хард-рок Фото: Сергей Бобылев/ТАСС/Francesco Castaldo/Mondadori Portfolio via ZUMA Press Зависимости и здоровье Осборн на протяжении многих лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Он неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах. В начале 2019 года из-за проблем со здоровьем Осборн был вынужден отменить гастроли. О своей зависимости Осборн выпустил книгу. Король ужасов боролся с редкой формой болезни Паркинсона. В последние годы у него обострились проблемы со здоровьем после падения с квадроцикла и операции на позвоночнике в 2019 году. Наследие Оззи Осборн является одним из самых узнаваемых и влиятельных музыкантов в истории рок-музыки. Он был введен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы британского рока. Его песни, такие как «Crazy Train», «Mr. Crowley» и многие другие, стали классикой хеви-метала. Прощальное выступление Оззи состоялось 5 июля 2025 года, он вышел на сцену вместе со своей группой Black Sabbath. Они отыграли концерт «Назад к началу» (Back to the Beginning) в родном городе Бирмингем. Оззи все выступление не мог встать со стула, а его супруга Шэрон заявила, что он больше не может ходить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

