16:43 12 мая 2017 0

Иван Костогриз в прошлом году заработал более 14 млн рублей Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз отчитался о доходах за 2016 год. Согласно официальной справке, он заработал 14,3 млн рублей. Это меньше, чем в 2015 году, однако тогда повышение доходов объясняли выплатой, связанной с реформой МСУ. Автомобиля у мэра газовой столицы по-прежнему нет. В списке недвижимости тоже ничего не изменилось — четырехкомнатная квартира и гараж. В пользовании у главы города есть трехкомнатная квартира.

Замглавы Андрей Воронов заработал 4,9 млн рублей. Это сильно меньше заработков 2015 года (7,5 млн рублей). Он ездит на внедорожнике Land Rover Range Rover Evogue, также у него есть мотоцикл Honda GL 1800HPNA. Это новое приобретение — по итогам 2015 года такого транспорта у него не было.

Из недвижимости у замглавы есть жилой дом, земельный участок. А также доля еще в одном земельном участке и долевая собственность в многоквартирнике. В пользовании — незавершенное строительство дачи. Несовершеннолетний ребенок заместителя главы заработал 1,7 млн рублей. Это больше дохода супруги Воронова (1 млн рублей). И жена, и его ребенок владеют долями в трехкомнатной квартире. Супруга также владеет общим имуществом в многоквартинике, гаражом, земельным участком. А у ребенка есть доля в многоквартирнике.

Другой замглавы — Андрей Мартынов — задекларировал по итогам года 6,2 млн рублей. Это немного меньше уровня прошлого года (7 млн рублей). У него есть авто «СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА». В числе приобретений — земельный участок. По-прежнему в собственности у муниципального служащего двухкомнатная квартира и гараж. На его жену зарегистрированы две квартиры, земельный участок и гараж. Своего транспорта она не имеет.

Куратор муниципального имущества — замглавы Андрей Коваль задекларировал 5,6 млн рублей по итогам 2016 года. У него как и раньше широкий список транспорта. В том числе три машины «Хонда Цивик», «Митсубиши Паджеро» и «УАЗ 3153», а также автоприцеп Белаз 8120. Кроме того квадроцикл БРП Аутлендэе, мотоцикл BMW R1200GS. Помимо этого надувная лодка MHEB и мотор и снегоход «БРП Линкс». Из недвижимости он зарегистрировал только однокомнатную квартиру. В пользовании объектов гораздо больше — и квартира, и гаражи и участок. Его несовершеннолетний ребенок владеет долей четырехкомнатной квартиры.

Управделами Геннадий Сердюк немного увеличил доходы. В 2016 году он отчитался о заработках в 6,4 млн рублей. Он владеет двухкомнатной квартирой, а также «Москвичом» и «Мицубиси Паджеро». Жена с ребенком имеют общую квартиру, также у супруги есть еще одна своя четырехкомнатная квартира, общее имущество в двух многоквартирных домах и кроссовер «Лексус RX 350».

Куратор соцблока Надежда Бондарь задекларировала 5,7 млн рублей годового дохода. В ее собственности только двухкомнатная квартира. Она избавилась от недвижимости на Украине. У супруга две квартиры, а также автомобиль «Volkswagen passat cc».

Недвижимость за рубежом есть у семьи начальника отдела контрактной службы управления закупок Андрея Сидорова. Двухкомнатными апартаментами в Болгарии владеет его ребенок. Собственность в этой стране есть и у начальника отдела кадров Елены Фокиной.