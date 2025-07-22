Как жителям ХМАО и ЯНАО зарегистрировать машину в Тюмени

Жителям ХМАО, ЯНАО и других регионов РФ при регистрации машин в Госавтоинспекции Тюменской области приходится отдельно платить за изготовление госномеров, заказывая их у частных фирм. Такая практика в субъектах Российской Федерации начала действовать несколько лет назад, однако многие автовладельцы до сих пор не могут к ней привыкнуть. Подробнее о том, через что еще нужно пройти, чтобы поставить машину на учет в Тюмени — в материале URA.RU.
"Изменения в правила регистрации транспортных средств вносятся достаточно часто. Еще несколько лет назад северянам без тюменской прописки в ГАИ выдавались госномера с регионом 72. Сейчас действуют совершенно другие нормативы. Если автовладелец зарегистрирован, например, в ХМАО, то он и получит свою региональную серию: 86 или 186", — отметил один из сотрудников тюменской Госавтоинспекции.
Что нужно сделать перед регистрацией машины в ГАИ
Для автомобилей младше четырех лет особой подготовки не требуется. Достаточно собрать пакет документов, пройти процедуру осмотра транспорта в ГАИ и можно идти оформляться. А вот машинам постарше перед визитом в Госавтоинспекцию необходимо получить диагностическую карту. Проще говоря — техосмотр.
За эту процедуру в Тюмени придется заплатить от 1 069 рублей. Аккредитованных СТО, которые занимаются техосмотром, в городе хватает: очередей там нет. При этом, машину на станцию нужно пригнать в исправном состоянии. Там будет проведена комплексная проверка авто, которая включает как визуальный осмотр, так и инструментальные замеры работоспособности отдельных узлов и агрегатов.
Отдельно специалисты проверят автомобиль на предмет внесения изменений в конструкцию. Например, если владелец машины самовольно установил газобаллонное оборудование и не стал его регистрировать, техосмотр он не пройдет.
Визит в Госавтоинспекцию
После успешного получения диагностической карты можно записываться на прием ГАИ. Сделать это необходимо в течение десяти дней со дня заключения договора купли-продажи на автомобиль. Заявка оформляется через Госуслуги, там же платится пошлина. Для автовладельцев с регистрацией в Тюменской области ее размер составит 2 850 рублей: 2 000 рублей нужно заплатить за выдачу регистрационных знаков, 500 рублей за подготовку свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), в 350 рублей оценивается внесение записи в бумажный паспорт технического средства (ПТС). Если ПТС электронный, то сумма будет на 200 рублей меньше.
Если тюменской прописки у автовладельца нет, то размер пошлины составит 850 рублей. При этом, регистрационные знаки придется заказывать отдельно. В специализированных фирмах Тюмени их стоимость начинается от 1 800 рублей, а срок изготовления составляет около пяти минут.
На Госуслугах нужно выбрать удобные время и дату визита в ГАИ. Затем — обязательно пройти процедуру осмотра автомобиля в Госавтоинспекции. Сотрудники ДПС сверят номера VIN и еще раз проверят машину на предмет внесения изменений в конструкцию.
Затем, собрав пакет документов из договора купли-продажи, диагностической карты, ПТС, СТС и подписанного сотрудниками ДПС заявления на осмотр, можно идти на регистрацию автомобиля. Госномера предыдущего владельца тоже нужно взять с собой (при наличии). Перед получением нового свидетельства о регистрации транспортного средства их нужно обязательно сдать.
После того как сотрудник ГАИ примет документы на регистрацию нужно подождать около часа. А затем вернуться к окошку за получением нового СТС и госномеров.
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