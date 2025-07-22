Стала известна дата третьего раунда переговоров России и Украины

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине пройдут в Стамбуле в среду, 23 июля. Об этом сообщили два источника, знакомых с ходом подготовки встречи.
«Ожидаем, что основным переговорным днем станет среда, 23 июля», — сообщил собеседник «Интерфакса» в Стамбуле. Аналогичную информацию подтвердил источник в Москве.
Ранее в Турции рассказали, кто примет участие в переговорах России и Украины в Стамбуле. По словам турецкого чиновника, делегация из Турции будет присутствовать на встрече Москвы и Украины. При этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает сохранения диалога между сторонами по итогам переговоров.
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