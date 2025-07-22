Стала известна дата третьего раунда переговоров России и Украины

Переговоры между Россией и Украиной запланированы на среду
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры РФ и Украины запланированы на 23 июля
Переговоры РФ и Украины запланированы на 23 июля Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине пройдут в Стамбуле в среду, 23 июля. Об этом сообщили два источника, знакомых с ходом подготовки встречи.

«Ожидаем, что основным переговорным днем станет среда, 23 июля», — сообщил собеседник «Интерфакса» в Стамбуле. Аналогичную информацию подтвердил источник в Москве.

Ранее в Турции рассказали, кто примет участие в переговорах России и Украины в Стамбуле. По словам турецкого чиновника, делегация из Турции будет присутствовать на встрече Москвы и Украины. При этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает сохранения диалога между сторонами по итогам переговоров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переговоры по урегулированию ситуации на Украине пройдут в Стамбуле в среду, 23 июля. Об этом сообщили два источника, знакомых с ходом подготовки встречи. «Ожидаем, что основным переговорным днем станет среда, 23 июля», — сообщил собеседник «Интерфакса» в Стамбуле. Аналогичную информацию подтвердил источник в Москве. Ранее в Турции рассказали, кто примет участие в переговорах России и Украины в Стамбуле. По словам турецкого чиновника, делегация из Турции будет присутствовать на встрече Москвы и Украины. При этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает сохранения диалога между сторонами по итогам переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...