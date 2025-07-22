Защита от сибирской язвы и взлетевшие цены на транспорт: события дня в ЯНАО

В Салехарде проезд в автобусе вырастет до 40 рублей
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Проезд в Салехарде вырастет до 40 рублей
Проезд в Салехарде вырастет до 40 рублей Фото:
новость из сюжета
Главное за день в ЯНАО — выбор редакции

В Салехарде резко вырастет цена за проезд в общественном транспорте, на Ямале создадут санитарные зоны вокруг захоронений сибирской язвы и в Новом Уренгое пройдет молодежный форум коренных народов. Об этих и других событиях 22 июля, читайте в подборке URA.RU.

  • В ЯНАО установят девять санитарно-защитных зон вокруг сибиреязвенных захоронений. На эти мероприятия затратят 26 млн рублей;
  • С1 августа проезд на общественном транспорте Салехарда станет 40 рублей. Скидка за проезд будет предусмотрена владельцам карты "Морошка"; 
  • В Новом Уренгое (ЯНАО) с 18 по 21 ноября пройдет молодежный форум коренных народов «Российский Север». В рамках мероприятия запланирован грантовый конкурс, на котором участники смогут получить до одного миллиона рублей на реализацию собственных проектов;
  • Самолет Superjet 100 авиакомпании «Ямал» вернулся в Тюмень из-за попадания птицы. Инцидент произошел утром на рейсе из Тюмени в Надым (ЯНАО); 
  • В Муравленко строят крупнейший в городе больничный комплекс с поликлиникой. Он будет рассчитан на 730 посещений и объединит под одной крышей несколько отделений;
  • Педагоги-практики, трудоустроившиеся в ямальские колледжи, получат единовременную выплату —  один миллион рублей. Для получения выплаты специалист должен проработать не менее пяти лет на профильном предприятии.

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В Салехарде резко вырастет цена за проезд в общественном транспорте, на Ямале создадут санитарные зоны вокруг захоронений сибирской язвы и в Новом Уренгое пройдет молодежный форум коренных народов. Об этих и других событиях 22 июля, читайте в подборке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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