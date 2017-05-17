18:00 17 мая 2017 0

Оксана Величко распекала чиновницу, как школьницу Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Небольшим скандалом завершилось в среду, 17 мая, заседание постоянной комиссии по бюджету в Тюменской городской думе. С резкой критикой обрушилась на работу городского департамента имущественных отношений председатель комиссии, депутат-единорос Оксана Величко. Причиной стал огромный объем просроченной задолженности за аренду муниципального имущества.

Доклад о динамике задолженности арендаторов нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, депутатам зачитала директор городского департамента имущественных отношений Елена Уляшева.

«Сегодня прозвучала очень яркая информация, — заявила на это Оксана Величко. — У нас в бюджете 1,2 млрд просроченная задолженность в бюджет — это с одной стороны. С другой стороны, мы всего 8 млн в год позволяем себе тратить, чтобы приобретать жилье для малоимущих граждан. Коллеги, посмотрите, пожалуйста. Сейчас я вообще ставлю вопрос относительно качества работы с долгами, который осуществляет и ваш департамент, и юридический отдел администрации».

Ранее на заседании комитета прозвучала информация о том, что в 2016 году для малоимущих тюменцев было приобретено три квартиры на 8 млн рублей. Очередь при этом, по словам чиновников, составляет примерно полторы тысячи человек.

Елена Уляшева объяснила, что чиновники не виноваты в плохой собираемости арендных платежей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Величко напомнила, что в 2016 году появилась задолженность арендаторов перед бюджетом в 26 млн рублей.

«О каком качестве можно говорить, когда год от года эта цифра повторяется вновь и вновь? Можно долго перечислять, какие предпринимаются мероприятия, каким образом работает служба судебных приставов, какие пишутся письма. Но цифра говорит о том, что качество работы не улучшается. Это что, говорит о системной работе?» — подчеркнула она, заверив Уляшеву, что через год задаст ей тот же вопрос, и выразила надежду, что «суммы будут более обнадеживающими».

По словам Уляшевой, проблема в недобросовестных арендаторах, которые не платят за аренду помещений, и в законах, благодаря которым нерадивые бизнесмены месяцами могут избегать принудительного выселения.

За чиновницу вступился ее коллега, замглавы администрации Тюмени Руслан Кухарук. Он пояснил, что долг в 1,2 млрд рублей «не коррелирует с цифрами» департамента Уляшевой, поскольку солидная часть этой задолженности образовалась из-за пользования земельными участками, которые находятся в неразграниченной собственности. «Там администратором платежей и арендодателем являются областные структуры», — пояснил Кухарук.

Но тут единороса Величко поддержал либерал-демократ Мурат Тулебаев.

«88% договоров имеют текущую просроченную задолженность, то есть практически все арендаторы вовремя не платят? — изумился он. — Мы поддерживаем малый и средний бизнес. Но и малый, и средний бизнес должен быть ответственным».

Депутат напомнил, что аренда всегда считалась весьма доходной частью бизнеса, «а здесь почему-то бизнес не получается, больше „головняка“, чем мы зарабатываем с этих помещений».

Народный избранник предложил городским чиновникам не заниматься бизнесом и продать муниципальное имущество с торгов.