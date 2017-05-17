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18:59  17 мая 2017 0

Чиновники Ноябрьска стали зарабатывать больше. Сити-менеджер купил квартиру

Поездка Кобылкина в Ноябрьск, 3 сентября 2015: МФЦ, перинатальный центр, стадион, народная программа , ноябрьск, мэрия
Мэрия Ноябрьска раскрыла сведения о доходах за 2016 годФото: Андрей Загумённов © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Мэрия Ноябрьска раскрыла сведения о доходах за 2016 год. Согласно официальной справке, глава администрации Алексей Романов получил доход в 9,5 млн рублей. Это больше суммы за 2015 год (5,4 млн рублей). Как пояснили в аппарате, в доход также включены и средства от продажи жилья в Уренгое, откуда прибыл сити-менеджер. Теперь у него есть земельный участок и квартира в Ноябрьске. Автомобилем он по-прежнему не владеет.

Сергей Силуянов отчитался о получении дохода в 6,4 млн рублей, почти на миллион рублей больше уровня 2015 года. Он ездит «Тойота Лэнд Круизер 80». На него зарегистрированы две квартиры и еще одна доля в квартире.

Сергей Бездомников, прибывший в Ноябрьск из Салехарда, отчитался о получении 7 млн рублей. Он владеет квартирой за границей — на Украине. Также у него есть две квартиры в России, блок-стоянка и «жилые помещения» (что имеется в виду, не вполне ясно). Его супруга владеет участком, квартирой, гаражным боксом и незавершенным жилым домом.

Ольга Буланкина, ответственная за финансы, задекларировала 6,5 млн рублей. Это почти в два раза больше доходов за 2015 год (3,7 млн рублей). У нее есть собственная квартира и еще одна квартира принадлежит ей и членам ее семьи (доли есть у самой Буланкиной и ребенка). Транспорта также нет.

Куратор городского хозяйства Александр Боткачик получил доход в 5,7 млн рублей. Он ездит на «Хонда Accord». В списке недвижимости у него квартира, половина второй квартиры и часть цокольного этажа.

Надежда Гудкова отчиталась о прибылях в 6,2 млн рублей против 4 млн рублей в 2015 году. Ни квартиры, ни машины у нее нет. У супруга Гудковой также нет жилья. Он ездит на Volkswagen Touareg и имеет гараж. В 2016 году муж чиновницы избавился от LADA 212140.

Куратор внутренней политики Алексей Ардышев задекларировал 6,4 млн рублей по итогам 2016 года. Это меньше уровня прошлого года (7,2 млн рублей). На двоих с женой они владеют двумя квартирами. Также у заместителя главы администрации есть автомобили Opel Meriva и Mersedes Benz Vito, кроме того снегоболотоход Polaris Ranger EFI 800 6×6.

Заместитель по безопасности Алексей Власов получил за год 5,9 млн рублей дохода (2,8 млн рублей в 2015 году, когда он работал в следственном комитете). Он зарегистрировал «Тойота Хайлендер». У него есть собственная квартира, доля в еще одной квартире оформлена на ребенка.

Юлия Фролова
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