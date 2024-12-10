В Салехарде выступит группа Uma2rman

В Салехарде 28 февраля состоится концерт известной группы Uma2rman. Музыканты выступят в Ямальской филармонии, передает пресс-служба культурного учреждения.
«Группа, которую знает и любит вся страна: песни „Прасковья“ и „Проститься“, „Ночной дозор“ и „Ума Турман“, „В городе лето“ и „Ты далеко“ давно стали народными», — сказано в сообщении группы VK Ямальской филармонии. Концерт пройдет 28 февраля в 19:00.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ямальской филармонии актер и ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович сыграет главную роль в спектакле «Скупой». Показ состоится 12 марта в 19:00.
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