10 декабря 2024

В Салехарде выступит группа Uma2rman

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Концерт пройдет в Ямальской филармонии 28 февраля
Концерт пройдет в Ямальской филармонии 28 февраля Фото:

В Салехарде 28 февраля состоится концерт известной группы Uma2rman. Музыканты выступят в Ямальской филармонии, передает пресс-служба культурного учреждения.

«Группа, которую знает и любит вся страна: песни „Прасковья“ и „Проститься“, „Ночной дозор“ и „Ума Турман“, „В городе лето“ и „Ты далеко“ давно стали народными», — сказано в сообщении группы VK Ямальской филармонии. Концерт пройдет 28 февраля в 19:00.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ямальской филармонии актер и ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович сыграет главную роль в спектакле «Скупой». Показ состоится 12 марта в 19:00.

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В Салехарде 28 февраля состоится концерт известной группы Uma2rman. Музыканты выступят в Ямальской филармонии, передает пресс-служба культурного учреждения. «Группа, которую знает и любит вся страна: песни „Прасковья“ и „Проститься“, „Ночной дозор“ и „Ума Турман“, „В городе лето“ и „Ты далеко“ давно стали народными», — сказано в сообщении группы VK Ямальской филармонии. Концерт пройдет 28 февраля в 19:00. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ямальской филармонии актер и ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович сыграет главную роль в спектакле «Скупой». Показ состоится 12 марта в 19:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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