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Главные новости Ямала
12:26  18 мая 2017 0

Житель Салехарда сгорел заживо от удара током

Открытие ТЭЦ
Мужчина сгорел заживо, когда влез в трансформаторную будкуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины, который заживо сгорел от удара электрическим током в Салехарде. Вечером 17 мая компания молодых людей забралась в трансформаторную будку на улице Сенькина. Они распивала спиртное и решили погреться. В результате одного из мужчин ударило током мощностью в шесть тысяч вольт.

Он сгорел заживо на месте трагедии. Еще один мужчина пытался помочь товарищу, но получил травмы и позже был доставлен в больницу для оказания помощи.

«В настоящее время следствием устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц АО „РСК Ямала“, в чьи обязанности входит воспрепятствование доступу посторонних лиц на объект повышенной опасности — в трансформаторную будку», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ямалу.

Как пояснил директор филиала АО «РСК Ямала» в Салехарде Андрей Петров, расследование в компании по факту несчастного случая в будке все еще идет. «На эту подстанцию мы выезжаем как минимум раз в месяц. Последний раз мы обследовали трансформаторную подстанцию 27 апреля. Там все замки были на месте, открытого доступа не было», — рассказал г-н Петров.

Есть предположение, что будку намеренно вскрыли и проникли туда не только с целью погреться. «Зачастую взломы сопряжены с корыстными целями — украсть цветной металл, который используется для оборудования такого рода объектов», — добавил собеседник.

Вячеслав Егоров
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