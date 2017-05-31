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Главные новости Тюменской области
13:56  31 мая 2017 0

В Тобольске назначен новый руководитель городской прокуратуры. Ему пришлось вернуться из Тюмени

Здания. Тюмень, прокуратура
Айрат Гуссамов пришел в прокуратуру области из Тобольска — и ушел работать обратноФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тобольске назначен новый руководитель городской прокуратуры. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» источник, близкий к надзорному ведомству, в среду, 31 мая, сотрудникам тобольской прокуратуры представили нового исполняющего обязанности прокурора города — Айрата Гуссамова.

«Гуссамов последние годы работал в областной прокуратуре, но он хорошо знает Тобольск, потому что до этого был в Тобольске замом Бирюкова (Евгений Бирюков — экс-прокурор Тобольска — ред.), — рассказал источник. — Сегодня приехало начальство из области, зампрокурора Александр Шорин, он Гуссамова представил сотрудникам тобольской прокуратуры».

Источник агентства выразил уверенность, что именно Гуссамов будет утвержден в должности прокурора города.

В прокуратуре Тюменской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили информацию о назначении Гуссамова.

«Действительно, с сегодняшнего дня Айрат Асхатович Гуссамов исполняет обязанности прокурора города Тобольска», — сообщили там.

Ранее Гуссамов работал в управлении по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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