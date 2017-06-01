В Курганской области наступил мусорный коллапс. ФОТО

15:25 01 июня 2017 1

Горожане привычно бросают мусор туда, где недавно стояли баки Фото: "Типичный Катайск", "ВК"

В Катайске в Курганской области во дворах исчезли почти все мусорные баки. Город рискует превратиться в одну большую помойку.

Мусорный коллапс начался в Катайске в мае, когда ООО «Стройсервис-Катайск» (предприятие вывозит бытовые отходы на утилизацию) стало убирать из дворов баки. На подъездах появились объявления о том, что теперь по дворам будет ездить мусоровоз, а горожане обязаны выносить пакеты к приезду машины. Автомобиль всего один на весь город и ездит в дневное время, когда люди на работе. Поэтому горожане стали выносить пакеты с мусором и бросать в кучу на то место, где раньше стоял бак, либо просто бросать на улице.

Некоторые копят мусор в течение недели, а в выходные вывозят его за город. Окрестности Катайска начали обрастать мини-свалками. Любопытно, что кое-где в городе еще стоят мусорные баки. Их адреса сообщают в соцсети горожане, и они незамедлительно заполняются.

«Люди отказываются заключать договоры на вывоз мусора. „А зачем заключать? Я пойду и выброшу в ближайший бак“, — рассуждают они. А я подсчитал — работаю себе в убыток, — объяснил „URA.RU“ директор ООО „Стройсервис-Катайск“ Александр Мельников. — По нормативу в год на человека приходится 1.4 куба мусора, сейчас и его хотят уменьшить. А как уменьшать, если сейчас все товары, даже продукты в магазине продают часто в упаковке, часто громоздкой — количество мусора, наоборот, растет. Раньше я делал одну ходку по бакам в день, но они так быстро заполняются, что приходится объезжать их два-три раза в день. То есть каждую вторую и третью поездку я делаю за свой счет».

По мнению Мельникова, городская администрация должна вести с жителями разъяснительную работу. «Но им это не надо, они сами тот мусор, что дворники собирают, вывозят даже не на полигон, а просто за городом в яму вываливают, чтобы не тратиться», — продолжает руководитель коммунальной организации.

В пятницу, 2 июня, Мельникову предстоит объяснять это в прокуратуре. В силовом ведомстве пока воздерживаются от комментариев.

В администрации города считают, что в коммунальной организации нарушают закон. «По федеральному закону и все нормативным актам вывоз мусора должен проводиться с контейнерных площадок. СанПиН предусматривают вывоз мусора от домов в два и больше этажей — только с контейнерных площадок. Мы против того, что устроил Мельников, — прокомментировал „URA.RU“ Виталий Косыгин, первый заместитель глав Катайска. — Мы подключили Роспотребнадзор, прокуратуру, подали иск в суд. Роспотребнадзор нас поддерживает, прокурор тоже участвовал в рейде по дворам. Народ взволнован, шумит — будем решать проблему».