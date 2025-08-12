Азербайджан отказался от участия в совете СНГ

Власти Азербайджана не приехали на заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ 12 августа
Власти Азербайджана не приехали на заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ 12 августа

Азербайджан не принял участия в заседании Совета министров внутренних дел стран-членов СНГ, которое прошло 12 августа в Санкт-Петербурге, сообщили журналисты. На мероприятии обсуждались темы ходе противодействия преступности, нелегальной миграции и другие. 

«Азербайджан отказался участвовать в заседании Совета министров внутренних дел СНГ», — говорится в сообщении агентства АПА. При этом еще в июле Азербайджан отказался от участия в заседании Экономического совета СНГ в Москве.

В ходе текущей встречи рассматривались вопросы сотрудничества правоохранителей в противодействии преступности, проблемы нелегальной миграции и возможные меры по их устранению, а также использование современных информационно-коммуникационных технологий и другие актуальные темы. Отмечается, что на заседании председательство в Совете министров внутренних дел СНГ перешло от Белоруссии к России.

