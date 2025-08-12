Азербайджан отказался от участия в совете СНГ

Азербайджан не принял участия в заседании Совета министров внутренних дел стран-членов СНГ, которое прошло 12 августа в Санкт-Петербурге, сообщили журналисты. На мероприятии обсуждались темы ходе противодействия преступности, нелегальной миграции и другие.
«Азербайджан отказался участвовать в заседании Совета министров внутренних дел СНГ», — говорится в сообщении агентства АПА. При этом еще в июле Азербайджан отказался от участия в заседании Экономического совета СНГ в Москве.
В ходе текущей встречи рассматривались вопросы сотрудничества правоохранителей в противодействии преступности, проблемы нелегальной миграции и возможные меры по их устранению, а также использование современных информационно-коммуникационных технологий и другие актуальные темы. Отмечается, что на заседании председательство в Совете министров внутренних дел СНГ перешло от Белоруссии к России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.