Из Польши выгонят десятки украинцев и белорусов за протесты после концерта Коржа

Власти Польши приняли решение о депортации 63 человек, среди которых 57 — граждане Украины, а остальные шесть — белорусы. Это связано с инцидентом на концерте рэпера Макса Коржа, где указанные люди демонстрировали символику ОУН-УПА* (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и на данный момент исчерпана.
«В эту группу входят 57 украинцев и шесть белорусов. Суды также оперативно отреагировали, и в некоторых случаях, где были совершены правонарушения или преступления, были назначены соответствующие наказания», — заявил Туск в ходе заседания правительства. Его слова передает издание Rzeczpospolita.
Концерт Макса Коржа, прошедший 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве, сопровождался появлением красно-черных флагов ОУН-УПА* и символики СС. По сообщениям очевидцев, отдельные лица из числа украинцев портили чужое имущество, прыгали по сиденьям в вагонах метро, распивали алкогольные напитки, устраивали беспорядки на стадионе и нанесли травмы нескольким сотрудникам службы охраны.
*ОУН-УПА — террористическая организация, запрещенная в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.