Из Польши выгонят десятки украинцев и белорусов за протесты после концерта Коржа

Туск заявил, что в отношении 63 человек возбуждены дела о выезде из страны из-за их действий во время концерта
Туск заявил, что в отношении 63 человек возбуждены дела о выезде из страны из-за их действий во время концерта

Власти Польши приняли решение о депортации 63 человек, среди которых 57 — граждане Украины, а остальные шесть — белорусы. Это связано с инцидентом на концерте рэпера Макса Коржа, где указанные люди демонстрировали символику ОУН-УПА* (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и на данный момент исчерпана.

«В эту группу входят 57 украинцев и шесть белорусов. Суды также оперативно отреагировали, и в некоторых случаях, где были совершены правонарушения или преступления, были назначены соответствующие наказания», — заявил Туск в ходе заседания правительства. Его слова передает издание Rzeczpospolita

Концерт Макса Коржа, прошедший 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве, сопровождался появлением красно-черных флагов ОУН-УПА* и символики СС. По сообщениям очевидцев, отдельные лица из числа украинцев портили чужое имущество, прыгали по сиденьям в вагонах метро, распивали алкогольные напитки, устраивали беспорядки на стадионе и нанесли травмы нескольким сотрудникам службы охраны. 

*ОУН-УПА — террористическая организация, запрещенная в РФ

