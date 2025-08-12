ВС РФ демонстрируют значительное продвижение в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, что совпадает с особо уязвимым для Украины периодом. Текущий успех российских бойцов является одним из наиболее существенных за последний год для Москвы, сообщила британская газета Financial Times.
«Продвижение российских войск шокирует. Оно вызвало волну возмущения и растерянности в Киеве в преддверии критически важного саммита [президента США] Дональда Трампа и [российского лидера] Владимира Путина в пятницу», — говорится в публикации. Также на фоне российского наступления ВСУ испытывают трудности в виде нехватки личного состава и боеприпасов.
Ранее силовики сообщили о том, что ВС РФ перерезали стратегическую трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье, пишет деловое издание «Взгляд». Тем временем в украинских СМИ и соцсетях наблюдается растущая паника на фоне сообщений об ухудшении положения армии страны в районе Красноармейска. По данным издания «Страна», складывающаяся ситуация оценивается как крайне опасная; источники предполагают, что Украина может потерять сотни квадратных километров территорий в течение ближайших дней.
В ответ на обострение ситуации в этот район был переброшен корпус Нацгвардии батальона «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в РФ) с целью усиления оборонительных позиций. В официальном заявлении корпуса отмечается, что обстановка в регионе остается сложной и быстро меняется.
*»Азов» — организация признана террористической и запрещена в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.