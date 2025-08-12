Появилась угроза, которая может навредить переговорам Путина и Трампа

В Великобритании обеспокоены по поводу того, что многочисленные заявления европейских лидеров могут негативно сказаться на предстоящих переговорах между президентами РФ и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, ссылаясь на анонимного британского чиновника.
«В отличие от наших европейских коллег, мы публично не выдвигаем требования американцам. Судя по тому, как ведут себя европейцы, они вызовут раздражение американцев, раздражение Трампа, если они начнут выдвигать требования, прочерчивать свои красные линии», — приводятся в публикации слова источника.
Он также подверг критике не приносящие пользы постоянные высказывания официальных лиц Евросоюза относительно будущего саммита. Британские власти обратились к руководству ЕС с призывом воздержаться от таких слов. В публикации приводятся примеры подобных заявлений со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска и главы дипломатии ЕС Каи Каллас.
По мнению британских чиновников, публичное давление на президента США способно привести к обратному результату и спровоцировать его на полное отстранение европейских стран от участия в переговорах. В кулуарах Даунинг-стрит неоднократно подчеркивалось, что наиболее эффективным способом воздействия на Трампа является использование неформальных каналов и личных контактов, а не публичное давление с требованием занять ту или иную позицию.
В то же время, как отмечает The Daily Telegraph, премьер Великобритании Кир Стармер воздержался от публичных заявлений о необходимости пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Аляске. Он предпочел сосредоточиться на телефонных переговорах с руководителями других государств, чтобы донести до них позицию Лондона. В ходе брифинга для прессы 11 августа официальный представитель премьера так же не стал напрямую призывать к подобному.
Ранее все страны Евросоюза, кроме Венгрии, заявили о поддержке Украины в преддверии переговоров Путина и Трампа. При этом глава венгерского правительства Виктор Орбан пояснил, что Будапешт отказался присоединиться к соответствующему заявлению из-за отсутствия приглашения представителей ЕС к участию в предстоящих переговорах.
