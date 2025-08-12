Легендарный Kodak оказался под угрозой закрытия

Знаменитая компания несколько лет испытывает финансовые трудности
Знаменитая компания несколько лет испытывает финансовые трудности

Фотокомпания Eastman Kodak 11 августа предупредила инвесторов, что она может долго не просуществовать. О трудностях сообщается в финансовом отчете за второй квартал. 

Согласно опубликованному отчету, выручка предприятия составила 259 миллионов долларов, что на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль составила 9 миллионов долларов, что на 25% меньше по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Тем не менее основное внимание инвесторов привлекло заявление руководства о рисках, связанных с обслуживанием долговых обязательств, объем которых оценивается примерно в 500 миллионов долларов.

«Эти условия вызывают серьезные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность», — говорится в заявлении Kodak. После публикации отчета котировки акций компании снизились на 7%.

Kodak существует с 1879 года. В 2012-2013 годах компания пережила процедуру банкротства. В 2020 году Kodak начала заниматься фармацевтикой.

