Легендарный Kodak оказался под угрозой закрытия

Фотокомпания Eastman Kodak 11 августа предупредила инвесторов, что она может долго не просуществовать. О трудностях сообщается в финансовом отчете за второй квартал.
Согласно опубликованному отчету, выручка предприятия составила 259 миллионов долларов, что на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль составила 9 миллионов долларов, что на 25% меньше по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Тем не менее основное внимание инвесторов привлекло заявление руководства о рисках, связанных с обслуживанием долговых обязательств, объем которых оценивается примерно в 500 миллионов долларов.
«Эти условия вызывают серьезные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность», — говорится в заявлении Kodak. После публикации отчета котировки акций компании снизились на 7%.
Kodak существует с 1879 года. В 2012-2013 годах компания пережила процедуру банкротства. В 2020 году Kodak начала заниматься фармацевтикой.
