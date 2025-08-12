В России хотят ввести налоговый вычет при покупке школьных товаров

Школьные расходы могут достигать 30% месячного дохода семьи, подсчитали депутаты
Школьные расходы могут достигать 30% месячного дохода семьи, подсчитали депутаты

В России необходимо внедрить налоговый вычет при покупке товаров для школьников. Соответствующее обращение депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Алексей Нечаев и Александр Демин направили министру финансов Антону Силуанову. 

«Прошу рассмотреть возможность введения социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 17 лет», — говорится в документе. Его цитирует ТАСС. 

В письме парламентарии указали, что ежегодно российские семьи сталкиваются со значительными расходами на приобретение школьных принадлежностей для детей. По их оценке, для стандартной семьи с двумя работающими родителями подготовка ребенка к учебному году может потребовать до 30% ежемесячного семейного бюджета. Как отмечают депутаты, отсутствие компенсационных механизмов особенно негативно отражается на положении неполных и малообеспеченных семей, существенно осложняя их финансовое положение.

По мнению авторов инициативы, внедрение подобной меры будет способствовать укреплению принципов социальной справедливости и окажет поддержку семьям с ограниченными доходами в обеспечении детей необходимыми для учебы вещами.

