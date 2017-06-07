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07 июня 2017
06 июня 2017
05 июня 2017
14:10  07 июня 2017 0

У Тобольска появится элитный запах. ФОТО

Тобольск. Виды и градоначальник, тобольск
Тобольск будет скоро пахнуть по-своемуФото: Николай Бастриков © URA.RU

К 430-летию Тобольска жителям презентуют аромат духов, посвященных городу, La perle de la Sibirie, что в переводе с французского означает «Жемчужина Сибири». Парфюмеры рассказали, что их вдохновителем стал первый губернатор Сибири Матвей Гагарин.

Над новым ароматом для юбилея Тобольска работа длилась более трех месяцев, об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал генеральный директор холдинга «Винчера», автор коллекции парфюма «Города Югры» Наталья Кикор. Перед созданием рецепта парфюмер побывал в Тобольске, чтобы вдохнуть аромат города.

«Я была на экскурсии, и случилось что-то необычное в Доме наместника. Я увидела там фотографии и гербы. Один из них бросился в глаза, оказалось, что он принадлежал Гагарину. И в моем аромате именно Гагарин был источником вдохновения. И в аромате чувствуется запах судна, на котором плыл князь, и аромат дорогой парчи. Там вы почувствуете пузырьки белого вина», — рассказала историю создания духов Наталья.

Парфюмер подчеркнул эксклюзивность ингредиентов духов, заказчиком которых стал предприниматель и депутат городской Думы Тобольска Юрий Ронжин. На юбилее Тобольска будет презентована лимитированная коллекция в 50 флаконах.

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ФОТО: Натальи Кикор

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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