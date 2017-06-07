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07 июня 2017
06 июня 2017
05 июня 2017
17:51  07 июня 2017 0

У жителей тюменской «пизанской башни» душа не на месте. Они подозревают чиновников и строителей в обмане

"Пизанскую башню" разберут, чтобы потом собрать ровноФОТО: житель дома Татьяна Щукина

Жители накренившегося дома по ул. Домостроителей, 34 подозревают строителей в возможном обмане при реконструкции здания. По их словам, компания ЖБИ-3 якобы провела несогласованный с жителями ремонт и теперь выжидает время в надежде, что дом разбирать не придется. В городской администрации назвали опасения тюменцев домыслами.

ФОТО: житель дома Татьяна Щукина

76 процентов жильцов «тюменской пизанской башни» заочно проголосовали за разбор двух подъездов дома. По закону нужное для принятие решения количество голосов собственников набрано, и теперь на очереди разработка проекта и согласование.

Однако у некоторых жителей «душа не на месте»: опасения у них вызвали действия ООО «Завод ЖБИ-3» — компании-застройщика. Одна из жительниц, Татьяна Щукина, рассказала корреспонденту «URA.RU», что рабочие закачивали в основание накренившегося здания цемент в надежде выровнять дом. Такой подход показался собственникам подозрительным.

«Мы не понимали, зачем было продолжать работы и закачивать бетон, когда принято решение о демонтаже дома? И тратить на это почти 10 млн рублей. К тому же на встрече директор ЖБИ-3 Владимир Соловьев сказал нам, что они будут наблюдать за осадкой дома два месяца. Мы боимся, что разбора не будет и наши договоренности чиновники просто проигнорируют», — возмутилась Татьяна.

В ЖБИ-3 от комментариев отказались, заявив, что вся информация находится в администрации города.

Заместитель главы администрации города Тюмени Павел Перевалов назвал опасения жителей домыслами. «Мы ни разу не отступили от согласованного с жителями плана. Мы понимаем остроту ситуации, мы двигаемся в рамках изначальных договоренностей. Если какие-то моменты возникают в ходе работы, мы все обсуждаем с активом дома».

Многоквартирный дом на Домостроителей, 34 накренился на 55 сантиметров из-за ошибок в строительстве фундамента. После пикетов жильцов и встреч с городскими чиновниками, было принято решение разобрать два подъезда дома до основания, а потом собрать заново, устранив просадки фундамента. Реконструкция дома должна начаться осенью. На сегодняшний день из дома выселены все жильцы, а подъезды обнесены забором.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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