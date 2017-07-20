{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,24
Динамика за 2 недели
Евро 68,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 июля 2017
19 июля 2017
18 июля 2017
Главные новости Тюменской области
12:58  20 июля 2017 0

В Тюмени тело утонувшего школьника два с половиной часа плавало в реке

Последний звонок в Челябинске, купание, выпускники, утопленник, утопленик
Школьник утонул в реке Кармак (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени начата проверка по поводу гибели 11-летнего школьника на реке Кармак около села Успенка. Следователи рассказали подробности трагедии, случившейся вечером 19 июля.

Как сообщили в СУ СКР по области, тело ребенка нашли около 17 часов в среду, 19 июля. Очевидцы рассказали следователям, что в реке купались трое детей, а один из их друзей стоял на берегу — рядом с женщиной с внуками. Она попросила ребят выйти из реки, потому что вода была холодная, а мальчики плескались в ней уже довольно давно.

Дети стали выходить на берег, но двое из них начали тонуть. Женщина сумела вытащить одного мальчика. Тело второго достали только водолазы. Сейчас следователи опрашивают местных жителей и родственников погибшего мальчика.

В соцсетях пользователи выражают соболезнования семье утонувшего школьника. 15-летняя тюменка написала, что видела все произошедшее, и тело ребенка находилось в воде больше двух часов. «Сегодня, 19 июля 2017 года, трагически погиб Артём Г. Он утонул в реке Кармак, он пролежал в воде почти два с половиной часа. Всё это произошло на моих глазах. Начали тонуть два мальчика, одного я с моей сестрой смогли спасти. Когда приехали водолазы, они сразу нашли Артёма. Он был уже мёртв», — написала Ольга В.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров