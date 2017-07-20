В Тюмени тело утонувшего школьника два с половиной часа плавало в реке

В Тюмени начата проверка по поводу гибели 11-летнего школьника на реке Кармак около села Успенка. Следователи рассказали подробности трагедии, случившейся вечером 19 июля.
Как сообщили в СУ СКР по области, тело ребенка нашли около 17 часов в среду, 19 июля. Очевидцы рассказали следователям, что в реке купались трое детей, а один из их друзей стоял на берегу — рядом с женщиной с внуками. Она попросила ребят выйти из реки, потому что вода была холодная, а мальчики плескались в ней уже довольно давно.
Дети стали выходить на берег, но двое из них начали тонуть. Женщина сумела вытащить одного мальчика. Тело второго достали только водолазы. Сейчас следователи опрашивают местных жителей и родственников погибшего мальчика.
В соцсетях пользователи выражают соболезнования семье утонувшего школьника. 15-летняя тюменка написала, что видела все произошедшее, и тело ребенка находилось в воде больше двух часов. «Сегодня, 19 июля 2017 года, трагически погиб Артём Г. Он утонул в реке Кармак, он пролежал в воде почти два с половиной часа. Всё это произошло на моих глазах. Начали тонуть два мальчика, одного я с моей сестрой смогли спасти. Когда приехали водолазы, они сразу нашли Артёма. Он был уже мёртв», — написала Ольга В.