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Главные новости Тюменской области
06:19  20 июля 2017 0

Под Тюменью в речке Кармак утонул 11-летний мальчик

Учения спасателей МЧС Курган, спасатели мчс, аквалангист, водолаз
Доставали утонувшего из реки уже водолазыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Трагедией закончилось купание в водоеме школьников без присмотра взрослых. Во время одного из заплывов один ребенок погиб, еще одного удалось спасти случайному свидетелю происшествия.

Как сообщает портал 72.ру, инцидент произошел в деревне Успенка примерно в сотне километров от областного центра. Днем 19 июля группа детей купалась в речке Кармак. По словам местной жительницы, всего купались четверо школьников. Двое мальчишек начали тонуть, одного сумел спасти случайно оказавшийся рядом мужчина. Второго пришлось доставать из воды уже водолазам.

Прибывшей к тому времени на место происшествия бригаде скорой помощи осталось лишь констатировать смерть потерпевшего.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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