Трагедией закончилось купание в водоеме школьников без присмотра взрослых. Во время одного из заплывов один ребенок погиб, еще одного удалось спасти случайному свидетелю происшествия.
Как сообщает портал 72.ру, инцидент произошел в деревне Успенка примерно в сотне километров от областного центра. Днем 19 июля группа детей купалась в речке Кармак. По словам местной жительницы, всего купались четверо школьников. Двое мальчишек начали тонуть, одного сумел спасти случайно оказавшийся рядом мужчина. Второго пришлось доставать из воды уже водолазам.
Прибывшей к тому времени на место происшествия бригаде скорой помощи осталось лишь констатировать смерть потерпевшего.