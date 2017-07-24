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Главные новости Ямала
19:29  24 июля 2017 0

На Ямале высадился десант спасателей из-за ЧС. ФОТО

Спасатели прибыли в Надымфото - пресс-служба МЧС Ямала

В Надым прибыли спасатели из Абакана — их доставил самолет Ил-76 МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС Ямала. В составе группы помощи — 110 сотрудников «Авиалесоохраны» Федерального агентства лесного хозяйства со всей необходимой экипировкой и оборудованием. Специалисты должны помочь ликвидировать возгорания в лесах и тундре.

Режим ЧС введен на Ямале 23 июля 2017 года. Как и годом ранее, наиболее острая ситуация в Надымском районе. Жителям региона выезд на лоно природы запрещен. Спасатели сообщают, что угрозы населенным пунктам нет.

Днем 24 июля стало известно, что власти автономного округа попросили помощи самолета-амфибии Бе-200, который тушил ямальские леса в 2016 году. Также чиновники попросили прислать в регион два вертолета. На призыв о помощи откликнулись соседи — Свердловская область прислала группу спасателей.

На ликвидации природных возгораний работает порядка 400 сотрудников специализированных служб и подразделений Ямала. «Причинами возгораний в подавляющем большинстве случаев являются неосторожное обращение человека с огнем в лесах, изредка — сухие грозы», — отметили в Сибирском региональном центре МЧС.

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фото — пресс-служба МЧС Ямала

Юлия Фролова
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