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Главные новости Тюменской области
12:51  02 августа 2017 0

Мэрия Тюмени потратит 100 тысяч на полуобнаженных женщин

На чистку скульптур "Времена года" Тюмень готова потратить 105 тысяч рублейфото - портал online.tyumen-city.ru

Администрация Тюмени готова потратить 2,5 миллиона рублей на приведение в порядок Цветного бульвара. Извещение об аукционе на благоустройство основной площадки для народных гуляний в городе размещено на сайте госзакупок.

Фирме, которая выиграет аукцион, предстоит не более чем за 90 тысяч рублей почистить бронзовые скульптуры «Мелодия» и «Нежность». На чистку четырех полуобнаженных статуй «Времена года» на одноименном фонтане мэрия готова потратить 105 тысяч рублей. Вместе с заменой плит на ремонт скульптур и фонтана будет потрачено до 326,8 тысяч рублей.

Согласно опубликованной конкурсной документации, на бульваре предстоит перекладка плит на площади 38 квадратных метров, замена плит на площади 68 квадратных метров. В общей сложности на эти работы будет выделено до 316 тысяч рублей.

Дороже всего обойдется устройство подсветки арки на входе на Цветной бульвар. В общей сложности на подсветку сооружения вместе с монтажом питающей линии и установкой автоматической системы управления город готов потратить до 1,3 миллиона рублей.

Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа города Тюмени». Датой проведения аукциона определено 7 августа. Победитель торгов должен будет выполнить работы по благоустройству Цветного бульвара в течение месяца с даты проведения аукциона.

Николай Бастриков
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