Мэрия Тюмени потратит 100 тысяч на полуобнаженных женщин

Администрация Тюмени готова потратить 2,5 миллиона рублей на приведение в порядок Цветного бульвара. Извещение об аукционе на благоустройство основной площадки для народных гуляний в городе размещено на сайте госзакупок.
Фирме, которая выиграет аукцион, предстоит не более чем за 90 тысяч рублей почистить бронзовые скульптуры «Мелодия» и «Нежность». На чистку четырех полуобнаженных статуй «Времена года» на одноименном фонтане мэрия готова потратить 105 тысяч рублей. Вместе с заменой плит на ремонт скульптур и фонтана будет потрачено до 326,8 тысяч рублей.
Согласно опубликованной конкурсной документации, на бульваре предстоит перекладка плит на площади 38 квадратных метров, замена плит на площади 68 квадратных метров. В общей сложности на эти работы будет выделено до 316 тысяч рублей.
Дороже всего обойдется устройство подсветки арки на входе на Цветной бульвар. В общей сложности на подсветку сооружения вместе с монтажом питающей линии и установкой автоматической системы управления город готов потратить до 1,3 миллиона рублей.
Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа города Тюмени». Датой проведения аукциона определено 7 августа. Победитель торгов должен будет выполнить работы по благоустройству Цветного бульвара в течение месяца с даты проведения аукциона.