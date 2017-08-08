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Главные новости Тюменской области
15:39  08 августа 2017 0

Уральский банк рассказал, как уменьшить платеж по старым кредитам

Банк предлагает ставку по ипотеке от 10% годовых и от 12,4%Фото: Запсибкомбанк

Запсибкомбанк запустил программу по рефинансированию кредитов, которая дает возможность переоформить практически любой заем. Банк предлагает ставку по ипотеке от 10% годовых и от 12,4% годовых по прочим кредитам: потребительский, автокредит, задолженности по кредитной карте или овердрафту.

Программа отлично подходит тем, кто добросовестно погашает кредиты в других банках, но хотят уменьшить ежемесячный платеж или объединить несколько кредитов в один, чтобы постоянно не отслеживать сроки выплат, рассказали в финансовой организации. Кроме того, программа рефинансирования позволит изменить срок кредита, скорректировать валюту займа (если кредит был в иной валюте, можно перевести в рубли), снять обременение c квартиры при оформлении без залога или под залог иной недвижимости.

«Программа рефинансирования востребована. Ставки снижаются, и благодаря этому рефинансировать свои кредиты, полученные в другом банке, стало выгодно. Оформляйте кредит на рефинансирование ипотеки по ставке от 10% годовых и от 12,4% годовых по прочим кредитам уже сегодня. Вы можете объединить несколько кредитов, взятых в других банках, или рефинансировать ипотеку, что приведет не только к уменьшению ежемесячного платежа, но также вы будете иметь возможность изменить срок кредита, тогда ежемесячный платеж станет еще более комфортным. И, конечно, если у вас несколько кредитов, намного удобнее платить одним платежом один раз в месяц в один банк, тем более что в Запсибкомбанке существует множество способов погашения взятого кредита в любое время без посещения офиса банка», — прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте Запсибкомбанка.

Виктор Дорофеев
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