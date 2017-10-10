В Тюмени каждому шестому работнику повысили зарплату

В Тюмени каждому шестому работнику в 2017 году повысили заработную плату. При этом прибавка специалистам оказалась даже значительнее, чем руководству. К такому выводу пришли сотрудники портала «Зарплата.ру», которые провели в начале октября опрос среди горожан.
На вопросы о заработной плате ответили 1070 жителей Тюмени. Оказалось, что 16% из них получили прибавку к зарплате в этом году — и если руководителям высшего и среднего звена оплату подняли в среднем на 8%, то специалисты стали получать больше на 11%.
Горожане отметили, что для них самыми важными льготами, которые дает работодатель, оказались оплата полиса добровольного медстрахования (ДМС), предоставление служебного транспорта и питания. Меньшее значение для тюменцев имеют компенсация платы за сотовую связь, профессиональное обучение и спортивные занятия.
Около 6% жителей Тюмени с начала года перешли на работу в режиме home-office. Специалисты портала «Зарплата.ру» отмечают, что это позволяет работодателю сэкономить на оплате за аренду и обслуживание офиса. Такая тенденция существует в сфере ИТ и сопровождения клиентов.
Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в Тюмени весной составляла примерно 50 тысяч рублей.