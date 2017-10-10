{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 68,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 октября 2017
09 октября 2017
08 октября 2017
07 октября 2017
06 октября 2017
Главные новости Тюменской области
11:30  10 октября 2017 0

В Тюмени каждому шестому работнику повысили зарплату

Клипарт , взятка, зарплата, купюры, конверт
Каждому шестому тюменцу дали прибавку к зарплатеФото: Алексей Гущин © URA.RU

В Тюмени каждому шестому работнику в 2017 году повысили заработную плату. При этом прибавка специалистам оказалась даже значительнее, чем руководству. К такому выводу пришли сотрудники портала «Зарплата.ру», которые провели в начале октября опрос среди горожан.

На вопросы о заработной плате ответили 1070 жителей Тюмени. Оказалось, что 16% из них получили прибавку к зарплате в этом году — и если руководителям высшего и среднего звена оплату подняли в среднем на 8%, то специалисты стали получать больше на 11%.

Горожане отметили, что для них самыми важными льготами, которые дает работодатель, оказались оплата полиса добровольного медстрахования (ДМС), предоставление служебного транспорта и питания. Меньшее значение для тюменцев имеют компенсация платы за сотовую связь, профессиональное обучение и спортивные занятия.

Около 6% жителей Тюмени с начала года перешли на работу в режиме home-office. Специалисты портала «Зарплата.ру» отмечают, что это позволяет работодателю сэкономить на оплате за аренду и обслуживание офиса. Такая тенденция существует в сфере ИТ и сопровождения клиентов.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в Тюмени весной составляла примерно 50 тысяч рублей.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров