«Газпром» забрал у Тюмени крупнейшего налогоплательщика

21:52 12 октября 2017 0

«Газпром» выполнил намерение переподчинить крупнейший тюменский НИИ Санкт-Петербургу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени ликвидирован крупнейший научно-производственный институт — «ТюменНИИгипрогаз». Регион лишился миллионов рублей налогов по решению «Газпрома».

ООО «ТюменНИИгипрогаз» (на 100% принадлежащее «Газпрому») прекратило свое существование 28 сентября 2017 года «путем реорганизации в форме присоединения». Правопреемником института с полувековой историей стало ООО «Газпром проектирование», созданное специально для консолидации научно-исследовательских активов газовой монополии.

По данным источника «URA.RU», это означает потерю Тюменской областью большого количества налогов из-за того, что компания «уходит» в Санкт-Петербург. Валовая прибыль НИИ в 2016 году, согласно данным системы «Контур Фокус», составила почти 680 миллионов рублей при выручке в 2,6 миллиарда рублей. По разным данным, в НИИ на сентябрь 2017 года работало от 1200 до 1700 человек (последняя цифра — с официального сайта).

В пресс-службе «ТюменНИИгипрогаза» количество работающих ориентировочно оценили в 1500 человек.

При этом в Тюмени ООО «ТюменНИИгипрогаз» традиционно называли компанией с одной из самых высоких средних зарплат, регулярными премиями и объемным соцпакетом. Последние объявления о найме на работу от имени организации, правда, содержали обещания скромных окладов от 20 до 35 тысяч рублей. Ранее работники института рассказывали «URA.RU», что средняя зарплата в структурных подразделениях НИИ колеблется на уровне 70-80 тысяч рублей в месяц, а налоги, поступающие в областную казну, исчисляются сотнями миллионов рублей.

Решение «Газпрома» лишило Тюмень многомиллионных налоговых поступлений Фото: depositphotos.com © URA.RU

Что будет с огромным коллективом организации, пока не знают в самом тюменском филиале «Газпром проектирования», как теперь называется бывший «ТюменНИИгипрогаз». В пресс-службе НИИ на вопрос о возможных сокращениях сотрудников отвечать отказались, переадресовав «URA.RU» в головной офис компании в Санкт-Петербурге. Однако, в пресс-службе подтвердили, что налоги отныне бывший «ТюменНИИгипрогаз» будет платить «по месту регистрации», то есть в «северной столице».

В ответ на просьбу рассказать, сколько налогов платило предприятие в бюджет Тюменской области до реорганизации и какова будет судьба сотрудников, пресс-службе попросили прислать письменный запрос. В ответ на письменный запрос «URA.RU» в компании отказались предоставить информацию. Письменный запрос в пресс-службу ООО «Газпром проектирование» также остался без ответа.

Ранее «URA.RU» сообщало, что НИИ было организовано таким образом, что сокращало своим заказчикам выход на месторождение в два раза. «Заказчику не нужно тратить 10-12 лет на ожидания, если он работает с НИИгипрогазом, — рассказывал экс-руководитель НИИ Георгий Крылов. — Потому тюменское НИИ ведет все основные месторождения, забирает заказчиков у других институтов „Газпрома“ качеством, сроками и новыми техническими решениями».