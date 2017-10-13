Убийце добавили к сроку полтора года за дебош в камере ИВС

В суде Тарко-Сале вынесен приговор ранее судимому 26-летнему Омару Абакарову, который, будучи арестованным за убийство, грабеж и угон машины, разгромил камеру в изоляторе временного содержания. Жертвой Абакарова стал местный житель 45-летний Юрий Нейгум, чей обгоревший труп нашли в машине. Абакаров был объявлен в розыск, а спустя какое-то время арестован.
«Ночью 19 января следственно арестованный, желая нарушить нормальную деятельность учреждения, поджег в центре камеры постельное белье, а затем вырвал металлическую раковину и фрагмент металлической трубы системы водоснабжения в камере и разбил им окна. Когда сотрудник изолятора через форточку в двери тушил пожар из огнетушителя, злоумышленник нанес ему удар куском трубы по руке, чем причинил ему телесное повреждение», — сообщила «URA.RU» Елена Демьянова, старший помощник руководителя СУ СКР по ЯНАО.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, то есть применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности». За это Абакаров был приговорен полутора годам колонии строгого режима. По совокупности, с учетом приговора за остальные преступления, Абакаров будет сидеть в общей сложности 22 года и 6 месяцев.