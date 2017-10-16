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Главные новости Курганской области
10:26  16 октября 2017 3

В Кургане аллея у Вечного огня стала опасной для прохожих. ФОТО

Проблемные объекты города. Курган, дети, аллея славы, сломанные ступеньки
Чиновники не спешат ремонтировать разрушенияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане аллея Славы, которая ведет к Вечному огню, постепенно разрушается. Чиновники не спешат ее ремонтировать.

«Помогите спуститься, ступеньки вон, видите, какие, — обратилась к корреспонденту „URA.RU“ пенсионерка с тросточкой. — Сейчас, наверно, только к 9 Мая и отремонтируют».

Проблемные объекты города. Курган, тротуарная плитка, аллея славы, некачественная работа
Плитка на аллее расшаталась
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На подходе к аллее разрушились несколько ступеней — плиты на них отклеились от основания. Также расшаталась плитка, уложенная на аллее, пешеходы рискуют споткнуться о ее неровности. Кроме того, в результате неосторожной уборки снега малыми коммунальными машинами в нескольких местах разрушены бордюры. Покосилась одна из плит и у самого монумента, где размещены имена погибших в годы Великой Отечественной войны».

Руководитель пресс-службы городской администрации Елена Бессонова сообщила, что им известно о разрушениях. «Специалисты управления капитального строительства их уже осматривали», — отметила она. Однако добавила, что неизвестно, когда начнутся ремонтные работы.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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