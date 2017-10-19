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19 октября 2017
09:00  19 октября 2017 1

Собчак идет в президенты, Канада ополчилась на РФ, клип «Ленинграда» про кандидата из народа. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Ксения Собчак вовсю готовится к президентским выборамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сегодня 19 октября. Главное к этому часу:

Ксения Собчак будет баллотироваться на пост президента России. Владимир Путин рассказал, что думает по этому поводу. А политологи прокомментировали, почему экс-ведущая «Дома-2» заменит Навального и чего ждать от гламурного лидера оппозиции.

Канадский аналог «закона Магнитского» вступил в силу. Он разрешает вводить санкции против чиновников из России.

Минздрав объявил о новых запретах для курильщиков аж до 2022 года. Их уже вынесли на рассмотрение в правительство РФ

Госдума разрешила кочевым народам усыновлять детей. Но закон актуален только для Арктики.

Вахтовики в арктическом порту Сабетта устроили побоище из-за очереди за едой. Жители Ямала утверждают, что так рабочие спускают пар: мерзнут в -50, пьют суррогат, дерутся до смерти. «URA.RU» выяснило, как устроены бойцовские клубы вахтовиков в Арктике.

«Только взятка, только водка!» Группа «Ленинград» выпустила новый клип про «кандидата из народа».

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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