Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.
Сегодня 19 октября. Главное к этому часу:
Ксения Собчак будет баллотироваться на пост президента России. Владимир Путин рассказал, что думает по этому поводу. А политологи прокомментировали, почему экс-ведущая «Дома-2» заменит Навального и чего ждать от гламурного лидера оппозиции.
Канадский аналог «закона Магнитского» вступил в силу. Он разрешает вводить санкции против чиновников из России.
Минздрав объявил о новых запретах для курильщиков аж до 2022 года. Их уже вынесли на рассмотрение в правительство РФ
Госдума разрешила кочевым народам усыновлять детей. Но закон актуален только для Арктики.
Вахтовики в арктическом порту Сабетта устроили побоище из-за очереди за едой. Жители Ямала утверждают, что так рабочие спускают пар: мерзнут в -50, пьют суррогат, дерутся до смерти. «URA.RU» выяснило, как устроены бойцовские клубы вахтовиков в Арктике.
«Только взятка, только водка!» Группа «Ленинград» выпустила новый клип про «кандидата из народа».