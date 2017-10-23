В Кургане водитель маршрутки спустил пассажиров в канализацию. ФОТО

В Кургане пассажиры маршрутки чуть не провалились в канализацию, когда выходили из автобуса на бульваре Солнечном. Водитель остановил транспорт прямо напротив открытого люка колодца.
Очевидцы рассказали об этом случае в одном из городских пабликов во «ВКонтакте» и опубликовали фото. В комментариях к посту пользователи возмущаются, что любой горожанин мог бы легко провалиться под землю и получить травмы. Большинство пользователей обвинили местных коммунальщиков в недобросовестной работе.
«Ну, маршрутчики не открывают колодцы, они останавливаются в положенном месте. Остальное — вина коммунальщиков. И не дай Боже кто-нибудь пострадает», — написала Елена. «Не до смеха так-то. Но, видимо, не закроют, пока ЧП не случится», — добавила Евгения.