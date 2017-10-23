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Главные новости Курганской области
09:45  23 октября 2017 0

В Кургане водитель маршрутки спустил пассажиров в канализацию. ФОТО

Разное. Курган, люк какнализации
Люк оказался прямо под выходом из автобусаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане пассажиры маршрутки чуть не провалились в канализацию, когда выходили из автобуса на бульваре Солнечном. Водитель остановил транспорт прямо напротив открытого люка колодца.

Очевидцы рассказали об этом случае в одном из городских пабликов во «ВКонтакте» и опубликовали фото. В комментариях к посту пользователи возмущаются, что любой горожанин мог бы легко провалиться под землю и получить травмы. Большинство пользователей обвинили местных коммунальщиков в недобросовестной работе.

«Ну, маршрутчики не открывают колодцы, они останавливаются в положенном месте. Остальное — вина коммунальщиков. И не дай Боже кто-нибудь пострадает», — написала Елена. «Не до смеха так-то. Но, видимо, не закроют, пока ЧП не случится», — добавила Евгения.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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