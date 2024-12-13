Мошенники придумали новый способ обмана россиян через Telegram

Мошенники начали пользоваться новым способом обмана в Telegram — они представляются сотрудниками известных компаний, в частности, «Яндекса», и предлагают жертве деньги за «лайки» на товары. Если человек соглашается, они начинают выманивать у него деньги.
«Я — сотрудник „Яндекса“ и приглашаю вас поставить лайк продуктам на нашей платформе. Обещаем 400 рублей за 5 кликов „Мне нравится“, — написал аферист корреспонденту РИА Новости в Telegram. Далее мошенник уточняет, что в случае согласия жертва сможет зарабатывать ежедневно до 8,2 тысячи рублей в последующие 10 дней.
В агентстве отметили со ссылкой на контент-аналитика «Лаборатории Касперского», что после согласии жертве начинают предлагать не только деньги за лайки, но и выкуп определенных товаров. Аферисты обещают вернуть деньги за товар с процентами, но этого не происходит и человек теряет деньги, подчеркнул эксперт.
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