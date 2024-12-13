Мошенники придумали новый способ обмана россиян через Telegram

РИАН: мошенники в Telegram предлагают заработать на лайках товаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Сначала telegram-мошенники предлагают жертве деньги за лайки на товары, а затем просят купить их
Сначала telegram-мошенники предлагают жертве деньги за лайки на товары, а затем просят купить их Фото:

Мошенники начали пользоваться новым способом обмана в Telegram — они представляются сотрудниками известных компаний, в частности, «Яндекса», и предлагают жертве деньги за «лайки» на товары. Если человек соглашается, они начинают выманивать у него деньги.

«Я — сотрудник „Яндекса“ и приглашаю вас поставить лайк продуктам на нашей платформе. Обещаем 400 рублей за 5 кликов „Мне нравится“, — написал аферист корреспонденту РИА Новости в Telegram. Далее мошенник уточняет, что в случае согласия жертва сможет зарабатывать ежедневно до 8,2 тысячи рублей в последующие 10 дней. 

В агентстве отметили со ссылкой на контент-аналитика «Лаборатории Касперского», что после согласии жертве начинают предлагать не только деньги за лайки, но и выкуп определенных товаров. Аферисты обещают вернуть деньги за товар с процентами, но этого не происходит и человек теряет деньги, подчеркнул эксперт.

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Мошенники начали пользоваться новым способом обмана в Telegram — они представляются сотрудниками известных компаний, в частности, «Яндекса», и предлагают жертве деньги за «лайки» на товары. Если человек соглашается, они начинают выманивать у него деньги. «Я — сотрудник „Яндекса“ и приглашаю вас поставить лайк продуктам на нашей платформе. Обещаем 400 рублей за 5 кликов „Мне нравится“, — написал аферист корреспонденту РИА Новости в Telegram. Далее мошенник уточняет, что в случае согласия жертва сможет зарабатывать ежедневно до 8,2 тысячи рублей в последующие 10 дней.  В агентстве отметили со ссылкой на контент-аналитика «Лаборатории Касперского», что после согласии жертве начинают предлагать не только деньги за лайки, но и выкуп определенных товаров. Аферисты обещают вернуть деньги за товар с процентами, но этого не происходит и человек теряет деньги, подчеркнул эксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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