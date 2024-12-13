Володин: иноагентам запретят получать доходы от недвижимости, аренды и вкладов

13 декабря 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Воспользоваться своими средствами иноагенты смогут только после снятия с них статуса Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Госдуму внесены поправки к законопроекту, который касается контроля за иноагентами (лицами, находящимися под иностранным влиянием). Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Закон был принят в первом чтении 20 ноября. Изначально законопроект обязывал тех, кто перечисляет гонорары иноагенту, открывать под эти цели специальный рублевый счет. Воспользоваться этими средствами иноагент смог бы только после снятия с него статуса. Поправки ужесточили меря контроля, отметил Володин. «Внесенными поправками обязательство [о контроле] распространяется на средства иноагента, полученные от продажи недвижимого имущества и транспортных средств или сдачи их в аренду», — написал Володин в своем telegram-канале. Кроме того, обязательство распространяется на доходы иноагента от вкладов и долевого участия в организациях (проценты и дивиденды). Рассмотреть законопроект во втором чтении Госдума намерена 17 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму внесены поправки к законопроекту, который касается контроля за иноагентами (лицами, находящимися под иностранным влиянием). Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Закон был принят в первом чтении 20 ноября. Изначально законопроект обязывал тех, кто перечисляет гонорары иноагенту, открывать под эти цели специальный рублевый счет. Воспользоваться этими средствами иноагент смог бы только после снятия с него статуса. Поправки ужесточили меря контроля, отметил Володин. «Внесенными поправками обязательство [о контроле] распространяется на средства иноагента, полученные от продажи недвижимого имущества и транспортных средств или сдачи их в аренду», — написал Володин в своем telegram-канале. Кроме того, обязательство распространяется на доходы иноагента от вкладов и долевого участия в организациях (проценты и дивиденды). Рассмотреть законопроект во втором чтении Госдума намерена 17 декабря.