РБК: банки ОАЭ замедлили проведение платежей с Россией

Банки Объединенных Арабских Эмиратов увеличили сроки обработки платежей от российского бизнеса до двух недель, сообщили представители транспортных компаний и профильные юристы. По их словам, длительность обработки платежей начала расти со введением новых санкций со стороны США в ноябре текущего года.
«Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса в среднем до двух недель. Ситуация ухудшалась на протяжении всего 2024 года, но усугубилась в ноябре после введения масштабных санкций США», — пишет РБК со ссылкой на источники.
Совладелец и замдиректора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов подтвердил эту информацию и отметил, что, согласно данным за период с января по ноябрь 2024 года, средняя продолжительность процесса обработки международных платежей увеличилась на 29%. Теперь этот процесс занимает от 10 до 14 дней. Аналогичные данные приводит и управляющий партнер компании «Поправко, Деревенко и партнеры» Светлана Деревенко, указывая на то, что с конца ноября платежи либо возвращаются, либо задерживаются на неопределенный срок.
Осложнение ситуации связывают с пересмотром банками ОАЭ своих схем взаимодействия и ужесточением проверок. Гендиректор Logita Trade Татьяна Алексеева объясняет, что изменения были вызваны необходимостью адаптации к новым условиям работы. В то же время, Иван Тихоненок из Amond&Smith отмечает, что задержки начались еще до лета этого года.
В ноябре 2024 года власти США расширили антироссийский санкционный список, включив в него около 100 физических и юридических лиц, пишет «Национальная служба новостей». Под ограничения попали такие компании, как Газпромбанк, БКС-банк, ДОМ.РФ, банк «Центрокредит», банк «Синара» и другие кредитные организации.
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