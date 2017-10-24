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24 октября 2017
23 октября 2017
20:28  24 октября 2017 0

В Тюмени создали единую теплоснабжающую компанию. Как изменятся тарифы

Подписание. Тюмень
Теплоснабжением Тюмени после подписания соглашения будет управлять АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» (УСТЭК)Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени появился единый оператор в сфере теплоснабжения. Во вторник, 24 октября, на совещании под председательством губернатора Тюменской области Владимира Якушева о создании совместного предприятия, которое будет управлять теплоснабжением всего города, объявили ПАО «Фортум» и ООО «Корпорация СТС». Единый оператор получил название АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» (УСТЭК).

Как отметил глава региона, этот шаг должен привести к достижению общей цели — качественному и доступному для горожан теплоснабжению. «Крупнейшие теплоснабжающие организации областного центра пришли к осознанию того, что совместная работа и консолидация усилий — это наиболее перспективное направление развития системы теплоснабжения города», — пояснил Владимир Якушев.

Подписание. Тюмень
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Представитель акционеров Группы компаний ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров, в свою очередь, отметил, что создание совместного предприятия позволит эффективнее расходовать финансы и вести единую комплексную ремонтную и инвестиционную программы. «Такой подход будет способствовать активному развитию теплосетевой инфраструктуры Тюмени», — подчеркнул Алексей Бобров.

«Мы уверены, что усилия двух крупных компаний по созданию совместного предприятия, опыт и профессионализм его сотрудников, поддержка губернатора Тюменской области Владимира Якушева позволят создать в Тюмени одну из самых эффективных и современных систем теплоснабжения страны, в которой потребитель тепла станет равноправным участником и партнером», — заявил вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности ПАО «Фортум» Парвиз Абдушукуров.

Энергетики заверили, что создание единого оператора не станет причиной роста тарифов. Не исключено, что цена вырастет в будущем, но по другим причинам. Например, из-за инфляции и роста цен на газ.

Подписание. Тюмень
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Функции единой теплоснабжающей организации к УСТЭК перейдут с начала 2018 года — уже в январе откроется «единое окно», с помощью которого можно будет решить различные проблемы, касающиеся теплоснабжения.

Предприятие будет обслуживать 775 километров городских теплосетей. От «Фортум» и «Корпорации СТС» в компанию вошли 180 центральных тепловых пунктов, 5 подкачивающих насосных станций и 45 локальных котельных. Работать в УСТЭК будут около тысячи человек.

Новую компанию возглавил экс-руководитель филиала «Тюменские тепловые сети» АО «УТСК», дочернего предприятия «Фортум» Александр Перекальский. Исполнительным директором компании стал экс-глава АО «Тепло Тюмени» (дочернего предприятия «Корпорация СТС») Марат Царгасов.

Напомним, ранее энергетики презентовали новую систему учета и управления в сфере теплоснабжения — «Умная теплосеть», которая позволит контролировать работу сетей, оперативно выявлять нештатные ситуации.

Марина Шарапова
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