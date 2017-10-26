В зауральской школе потолки могут упасть на головы ученикам

Потолки в коридоре и спортивном зале начальной школы в деревне Шарипово (Альменевский район Курганской области) провисли и угрожают обрушиться в любой момент. Кроме того, маленькие ученики вынуждены сидеть за партами, не подходящими им по росту.
Альменевский районный суд обязал руководство провести ремонт в школе и закупить новую мебель по иску управления Роспотребнадзора по Курганской области. Как отмечают в ведомстве, нарушения выявлены во время проверочных мероприятий. Выяснилось, что ученическая мебель не соответствует росто-возрастным особенностями детей, это может привести к развитию сколиоза и заболеваний позвоночника. Деформация потолка угрожает его обрушением, а также появлением у учеников аллергических реакций из-за плесени, провоцируемой дождем и снегом.
Нарушения предписывалось устранить до 1 августа этого года, однако в школе не предприняли никаких мер, отмечают в пресс-службе управления Роспотребнадзора. По решению суда учебному заведению выставлен срок до 1 декабря 2017 года
Связаться с директором школы и представителями администрации Альменевского района «URA.RU» не удалось — они не ответили на звонки корреспондента агентства.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане прокуроры испугались за жизнь студентов из-за рушащегося общежития.