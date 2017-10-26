{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Перед заседанием спорили: кто кого уважает
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,61
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 октября 2017
25 октября 2017
24 октября 2017
Главные новости Курганской области
13:21  26 октября 2017 0

В зауральской школе потолки могут упасть на головы ученикам

День знаний в поселке Нижнесортымский. Сургут , первое сентября, школа, первоклассники, 1сентября
Состояние школы угрожает жизни и здоровью первоклассниковФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Потолки в коридоре и спортивном зале начальной школы в деревне Шарипово (Альменевский район Курганской области) провисли и угрожают обрушиться в любой момент. Кроме того, маленькие ученики вынуждены сидеть за партами, не подходящими им по росту.

Альменевский районный суд обязал руководство провести ремонт в школе и закупить новую мебель по иску управления Роспотребнадзора по Курганской области. Как отмечают в ведомстве, нарушения выявлены во время проверочных мероприятий. Выяснилось, что ученическая мебель не соответствует росто-возрастным особенностями детей, это может привести к развитию сколиоза и заболеваний позвоночника. Деформация потолка угрожает его обрушением, а также появлением у учеников аллергических реакций из-за плесени, провоцируемой дождем и снегом.

Нарушения предписывалось устранить до 1 августа этого года, однако в школе не предприняли никаких мер, отмечают в пресс-службе управления Роспотребнадзора. По решению суда учебному заведению выставлен срок до 1 декабря 2017 года

Связаться с директором школы и представителями администрации Альменевского района «URA.RU» не удалось — они не ответили на звонки корреспондента агентства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане прокуроры испугались за жизнь студентов из-за рушащегося общежития.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров