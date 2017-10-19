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Главные новости Курганской области
15:10  19 октября 2017 0

В Зауралье прокуроры испугались за жизнь студентов рушащегося общежития

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, лекция, вуз, учеба, студенты
В курганской прокуратуре испугались за жизнь студентовФото: depositphotos.com © URA.RU

Студенты Курганского техникума сервиса и технологий живут в полуаварийных зданиях: общежитие по адресу ул. Некрасова, 12 не видело капитального ремонта почти полвека. Департамент образования и науки Курганской области в принудительном порядке обязали выделить деньги на проведение работ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуроры обратили внимание на проблему после жалобы руководства техникума в жилищную инспекцию. Проверка показала, что здание 1975 года постройки находится в ненадлежащем техническом состоянии: снаружи стены влажные, в подоконных зонах разрушена кирпичная кладка, в коридорах протекает крыша и оседают стены, стояки отопления, водоснабжения и канализации сильно проржавели.

Проверяющие пришли к выводу, что состояние здания угрожает жизни и здоровью студентов, и обратились в суд, который удовлетворил иск. Апелляция, поданная департаментом образования, была отклонена, решение вступило в законную силу. Его исполнение обеспечат судебные приставы.

Как отметил в разговоре с корреспондентом агентства директор техникума Игорь Березин, одним текущим ремонтом общежитию действительно не обойтись. Сейчас вся надежда — на средства, которые выделит область, являющаяся собственником здания. «Своих денег от внебюджетной деятельности техникум практически не имеет. Студентов, обучающихся на коммерческой основе, у нас нет. Получаем некоторые средства от столовых, от курсовой деятельности, но их явно недостаточно, чтобы самостоятельно выполнить капитальный ремонт», — сказал собеседник «URA.RU».

Он предположил, что вопрос решится «в ближайшее время», но признал, что в этом году время уже упущено — сезон строительных работ закончился.

Получить оперативный комментарий от представителей департамента науки и образования «URA.RU» не удалось.

Вера Чернышева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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