Студенты Курганского техникума сервиса и технологий живут в полуаварийных зданиях: общежитие по адресу ул. Некрасова, 12 не видело капитального ремонта почти полвека. Департамент образования и науки Курганской области в принудительном порядке обязали выделить деньги на проведение работ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокуроры обратили внимание на проблему после жалобы руководства техникума в жилищную инспекцию. Проверка показала, что здание 1975 года постройки находится в ненадлежащем техническом состоянии: снаружи стены влажные, в подоконных зонах разрушена кирпичная кладка, в коридорах протекает крыша и оседают стены, стояки отопления, водоснабжения и канализации сильно проржавели.
Проверяющие пришли к выводу, что состояние здания угрожает жизни и здоровью студентов, и обратились в суд, который удовлетворил иск. Апелляция, поданная департаментом образования, была отклонена, решение вступило в законную силу. Его исполнение обеспечат судебные приставы.
Как отметил в разговоре с корреспондентом агентства директор техникума Игорь Березин, одним текущим ремонтом общежитию действительно не обойтись. Сейчас вся надежда — на средства, которые выделит область, являющаяся собственником здания. «Своих денег от внебюджетной деятельности техникум практически не имеет. Студентов, обучающихся на коммерческой основе, у нас нет. Получаем некоторые средства от столовых, от курсовой деятельности, но их явно недостаточно, чтобы самостоятельно выполнить капитальный ремонт», — сказал собеседник «URA.RU».
Он предположил, что вопрос решится «в ближайшее время», но признал, что в этом году время уже упущено — сезон строительных работ закончился.
Получить оперативный комментарий от представителей департамента науки и образования «URA.RU» не удалось.