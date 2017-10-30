В Тобольске для музея Романовых воссоздают императорскую оранжерею

В музее царской семьи Романовых, который планируют открыть в Тобольске в начале 2018 года, решили воссоздать императорскую оранжерею. В здании, где сейчас находится музей, жил в августе 1917 года в ссылке отрекшийся от престола император Николай II и его семья.
Как сообщают в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике, члены семьи придерживались единого расписания, проводили время за совместным чтением, ставили домашние спектакли и не гнушались физического труда, в частности, Николай II любил пилить дрова во внутреннем дворике, а императрица и великие княжны ухаживали за цветами в оранжерее.
«Восстановленная императорская оранжерея позволит достоверно представить образ жизни царской фамилии в тобольской ссылке», — цитирует сотрудников музея NashGorod.ru.
Первый этаж будет посвящен революционным событиям, второй — проживанию царской семьи и ее спутников в Тобольске. В музее воссоздадут кабинет Николая II, большой зал, в котором семья царя проводила много времени, красную гостиную Александры Федоровны и спальню, которая будет показана символично, поскольку фотографии этого места не сохранились.
Напомним, что в Тюмени горожан бесплатно пустят в исторический парк «Россия — моя история». Там можно будет увидеть масштабную выставку под названием «Романовы».