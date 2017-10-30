Курганским антиуранщикам на «Первом канале» посоветовали «включить здравый смысл». ВИДЕО

Движение «Курган-Антиуран», активисты которого выступают против добычи урана в Звериноголовском районе Курганской области, раскритиковали в программе «Человек и закон» на «Первом канале».
Десятиминутный сюжет, посвященный экологическим протестам в России, вышел в эфир 27 октября. «Желтые футболки, фото на память у крыльца и громкие речи в зале», — прокомментировала диктор судебный процесс по иску активистов о признании незаконным аукциона на разработку месторождения «Добровольное». В сюжете упомянуто о «больной фантазии» антиуранщиков, которые обвинили промышленников в связях с НАТО. Отмечается, что «псевдо-экобойцы» собирают средства на митинги: «Видимо, денег не хватает». Далее, в продолжение темы, речь идет об активистке Надежде Кутеповой из фонда «Планета надежд», которая «даже не скрывала, что кормится с руки американцев».
«Очень много сил и энергии приходится тратить на подготовку справочных, иногда совершенно ненужных материалов. Если бы псевдо-экологи движения „Курган-Антиуран“ включили здравый смысл, судебных заседаний было бы намного меньше», — сказал журналистам телеканала представитель компании по разработке урановых месторождений Алексей Бурутин.
Сами активисты назвали озвученные в передаче факты «лжеобвинениями» и «пропагандой». «Данный сюжет — одна большая фантазия, причем фантазия небогатая. Мы свои действия обосновать можем в любую минуту, а смогут ли они доказать сказанное в их сюжете?» — возмущаются они в своей группе «ВКонтакте» и подробно разбирают каждое утверждение, прозвучавшее в эфире.
Активисты движения «Курган-Антиуран» опасаются, что добыча урана АО «Далур» методом подземного выщелачивания приведет к загрязнению реки Тобол, озер и подземных вод радиоактивными частицами и химикатами. Ранее «URA.RU» сообщало, что предприятие «РосРАО» не выявило отклонений от норм радиационной безопасности и средних значений по региону в Звериноголовском районе Курганской области. Экомониторинг проходил по заказу АО «Далур».