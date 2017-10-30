{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 октября 2017
28 октября 2017
27 октября 2017
26 октября 2017
Главные новости Курганской области
14:32  30 октября 2017 0

Курганским антиуранщикам на «Первом канале» посоветовали «включить здравый смысл». ВИДЕО

Пикет КПРФ против добычи урана в Курганской области. Курган, пикет кпрф, антиуран
Активистов из Кургана заподозрили в финансировании из-за рубежаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Движение «Курган-Антиуран», активисты которого выступают против добычи урана в Звериноголовском районе Курганской области, раскритиковали в программе «Человек и закон» на «Первом канале».

Десятиминутный сюжет, посвященный экологическим протестам в России, вышел в эфир 27 октября. «Желтые футболки, фото на память у крыльца и громкие речи в зале», — прокомментировала диктор судебный процесс по иску активистов о признании незаконным аукциона на разработку месторождения «Добровольное». В сюжете упомянуто о «больной фантазии» антиуранщиков, которые обвинили промышленников в связях с НАТО. Отмечается, что «псевдо-экобойцы» собирают средства на митинги: «Видимо, денег не хватает». Далее, в продолжение темы, речь идет об активистке Надежде Кутеповой из фонда «Планета надежд», которая «даже не скрывала, что кормится с руки американцев».

«Очень много сил и энергии приходится тратить на подготовку справочных, иногда совершенно ненужных материалов. Если бы псевдо-экологи движения „Курган-Антиуран“ включили здравый смысл, судебных заседаний было бы намного меньше», — сказал журналистам телеканала представитель компании по разработке урановых месторождений Алексей Бурутин.

Сами активисты назвали озвученные в передаче факты «лжеобвинениями» и «пропагандой». «Данный сюжет — одна большая фантазия, причем фантазия небогатая. Мы свои действия обосновать можем в любую минуту, а смогут ли они доказать сказанное в их сюжете?» — возмущаются они в своей группе «ВКонтакте» и подробно разбирают каждое утверждение, прозвучавшее в эфире.

Активисты движения «Курган-Антиуран» опасаются, что добыча урана АО «Далур» методом подземного выщелачивания приведет к загрязнению реки Тобол, озер и подземных вод радиоактивными частицами и химикатами. Ранее «URA.RU» сообщало, что предприятие «РосРАО» не выявило отклонений от норм радиационной безопасности и средних значений по региону в Звериноголовском районе Курганской области. Экомониторинг проходил по заказу АО «Далур».

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров