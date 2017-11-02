Танцующий юный хоккеист с Ямала покорил интернет. ВИДЕО

В социальных сетях набирает популярность видео с танцующим вратарем хоккейной детской команды из города Лабытнанги. Юный спортсмен в перерывах, пока звучала музыка, устраивал зажигательные танцы с клюшкой.
Танцующий вратарь покорил сердца зрителей турнира «Заполярные игры — 2017», который проходил в Республике Коми. Хоккеист выплясывал под хиты Rammstein, The Prodigy, Scorpions, «Земляне».
На церемонии закрытия спартакиады «танцующий вратарь» Илья Тимкин получил приз зрительских симпатий, который ему лично вручил мэр Воркуты Игорь Гурьев.
«Хоккеем я занимаюсь уже семь лет, а танцевать на льду начал в этом году на соревнованиях в Надыме, — рассказал Илья. — Это помогает мне расслабиться и чувствовать себя комфортно. Особых музыкальных предпочтений у меня нет, люблю разную музыку, но больше мне нравится танцевать под „Калинку“. Я не против, что болельщики меня снимают, если им это поднимает настроение», — рассказал юный хоккеист изданию «Комсомольская правда — Коми».