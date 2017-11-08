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05 ноября 2017
14:44  08 ноября 2017 0

Тюменцы устроили на улице туалет прямо под камерой наблюдения. ВИДЕО

Виды города. Нижневартовск, туалет, указатель
Тюменцы не нашли туалет ночью и устроили его на крыльце многоэтажкиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени на видео попали трое молодых людей, которые устроили туалет прямо у крыльца жилой многоэтажки. Судя по всему, мужчины могли быть пьяны. Сейчас управляющая компания ищет хулиганов, чтобы их наказать — убирать за троицей пришлось местному дворнику.

Инцидент произошел в три часа ночи, 7 ноября, в одном из дворов на улице Широтной, пишет «Комсомольская правда Тюмень». В черно-белом ролике, снятом на камеру наблюдения, видно, как трое мужчин бродят по крыльцу дома, периодически подходя к домофону. Однако гостям никто не открывает, и в итоге один из мужчин решается: он кладет на крыльцо пакет и присаживается над ним со спущенными штанами.

Видео: tumen.kp.ru

Убирать пакет с экскрементами утром пришлось дворнику управляющей компании.

Издание отмечает, что сотрудники УК уже распространили запись среди жильцов дома для того, чтобы те помогли опознать хулиганов. Коммунальщики вызвали и участкового. В полиции рассказали, что за такое мелкое хулиганство мужчина может получить либо штраф от 500 до тысячи рублей, либо арест до 15 суток.

Валерий Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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