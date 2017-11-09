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Главные новости Курганской области
15:59  09 ноября 2017 0

Победителями акции «Онлайн-плательщик» стали жители Кургана, сел Целинное и Кетово

Евгения Соколова экономит время, оплачивая счета за электричество через интернетФото: пресс-служба ЭК « Восток»

В ЭК «Восток» вручили призы курганцам, которые стали очередными победителями акции «Онлайн-плательщик».

Владимир Клоков из села Целинное стал 25-м победителем акции «Онлайн-плательщик». Владимир Александрович уже несколько лет является активным пользователем личного кабинета на сайте АО «ЭК «Восток». Чтобы не забыть своевременно оплатить электроэнергию и передать показания приборов учета, победитель даже ставит будильник на нужную дату. Приз для Владимира Клокова — ноутбук.

26-й победитель акции — Евгения Соколова из села Кетово. У Евгении Сергеевны маленький ребенок, поэтому оплата электроэнергии и передача показаний через интернет очень облегчают жизнь победительнице. Ее старшая дочь скоро уезжает в другой город, поэтому подарок от энергетиков — утюг — пригодится на новом месте как нельзя кстати.

Игорь Гридин из Кургана — 27-й победитель акции «Онлайн-плательщик», его приз — микроволновка. Игорь Владимирович признался, что последний его выигрыш был еще в советское время — четыре рубля в лотерею. Микроволновке он очень рад, в хозяйстве это очень полезный подарок.

Акция «Онлайн-плательщик» среди клиентов Энергосбытовой компании «Восток» и Единого расчетного центра «Прогресс» из числа физлиц стартовала 1 апреля прошлого года и продлится до конца 2017 года.

Участники акции — жители Кургана и области, которые отказались от получения бумажной версии информационного листа, своевременно оплачивают коммунальные услуги и ежемесячно передают показания приборов учета через Личный кабинет на сайте Энергосбытовой компании «Восток».

Победителей ждут ценные призы. Подробно об условиях акции читайте на сайте: vostok-electra.ru.

Нина Калинина
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